Брезаз-Буше об иске против Симон: «Ситуация действительно печальная, но я взяла на себя ответственность. Если бы у меня не было доказательств, я бы ничего не сделала»

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше высказалась о скандале с Жюлией Симон.

Ранее стало известно, что Симон подозревается в мошенничестве с банковскими картами. Один из исков на нее подала , а второй поступил от члена штаба французской сборной по биатлону.

В иске Брезаз-Буше говорится, что использовала ее кредитку во время прошлогоднего биатлонного фестиваля Blink и совершила покупки на сумму от 1000 до 2000 евро.

«Я думаю, что ситуация действительно печальная, но я взяла на себя ответственность. Если бы у меня не было доказательств, я бы ничего не сделала. Конечно, это было непростое решение.

Это случилось год назад в Саннесе. Тогда я пыталась помириться с ней и с федерацией, но из этого ничего не вышло.

Надеюсь, у всего этого будет какой-то счастливый конец, если вы понимаете, что я имею в виду. Я не желаю ей зла. Я просто хочу продолжать свою карьеру, заботиться о своей семье и о себе. Надеюсь, это скоро закончится», – сказала олимпийская чемпионка.