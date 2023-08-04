Брезаз-Буше об иске против Симон: «Ситуация действительно печальная, но я взяла на себя ответственность. Если бы у меня не было доказательств, я бы ничего не сделала»

Теги сборная Франции жен происшествия Жюстин Брезаз-Буше Жюлия Симон деньги Биатлон

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше высказалась о скандале с Жюлией Симон.

Ранее стало известно, что Симон подозревается в мошенничестве с банковскими картами. Один из исков на нее подала Брезаз-Буше, а второй поступил от члена штаба французской сборной по биатлону.

В иске Брезаз-Буше говорится, что Симон использовала ее кредитку во время прошлогоднего биатлонного фестиваля Blink и совершила покупки на сумму от 1000 до 2000 евро. 

«Я думаю, что ситуация действительно печальная, но я взяла на себя ответственность. Если бы у меня не было доказательств, я бы ничего не сделала. Конечно, это было непростое решение.

Это случилось год назад в Саннесе. Тогда я пыталась помириться с ней и с федерацией, но из этого ничего не вышло.

Надеюсь, у всего этого будет какой-то счастливый конец, если вы понимаете, что я имею в виду. Я не желаю ей зла. Я просто хочу продолжать свою карьеру, заботиться о своей семье и о себе. Надеюсь, это скоро закончится», – сказала олимпийская чемпионка.

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