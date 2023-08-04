Blink. Брезаз-Буше, Тандревольд, Пройс, Жанмонно, Фойгт, Шевалье выступят в квалификации суперспринта

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4 августа на лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии пройдет женский суперспринт.

Blink-2023

Саннес, Норвегия

Суперспринт

Женщины

Начало квалификации – 18:10 по московскому времени, начало финала – 19:55.

Старт-лист квалификации

1. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

2. Лу Жанмонно (Франция)

3. Ванесса Фойгт (Германия)

4. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

5. Ханна Кебингер (Германия)

6. Каролине Кноттен (Норвегия)

7. Хло Шевалье (Франция)

8. Франциска Пройс (Германия)

23. Софи Шово (Франция)

33. Янина Хеттих-Вальц (Германия)

Полный старт-лист – здесь.

Программа фестиваля Blink-2023

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