Blink. Брезаз-Буше, Тандревольд, Пройс, Жанмонно, Фойгт, Шевалье выступят в квалификации суперспринта
4 августа на лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии пройдет женский суперспринт.
Blink-2023
Саннес, Норвегия
Суперспринт
Женщины
Начало квалификации – 18:10 по московскому времени, начало финала – 19:55.
Старт-лист квалификации
1. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
2. Лу Жанмонно (Франция)
3. Ванесса Фойгт (Германия)
4. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
5. Ханна Кебингер (Германия)
6. Каролине Кноттен (Норвегия)
7. Хло Шевалье (Франция)
8. Франциска Пройс (Германия)
23. Софи Шово (Франция)
33. Янина Хеттих-Вальц (Германия)
Полный старт-лист – здесь.
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