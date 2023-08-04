Blink. Лагрейд, Фийон-Майе, Тарьей Бо, Кристиансен, Ульсбю-Ройселанн, Брезаз-Буше выступят в состязаниях на скорострельность
4 августа на лыжероллерном фестивале Blink пройдут состязания на скорострельность.
Blink-2023
Саннес, Норвегия
Скорострельность
Начало – 16:55 по московскому времени.
Участники
Женщины
Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
Ханна Кебингер (Германия)
Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)
Лу Жанмонно (Франция)
Каролине Кноттен (Норвегия)
Софи Шово (Франция)
Ванесса Фойгт (Германия)
Франциска Пройс (Германия)
Янина Хеттих-Вальц (Германия)
Хло Шевалье (Франция)
Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
Анна Вайдель (Германия)
Каролин Коломбо (Франция)
Полный старт-лист – здесь.
Мужчины
Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
Роман Реес (Германия)
Эмильен Жаклен (Франция)
Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
Дмитрий Пидручный (Украина)
Йоханнес Дале (Норвегия)
Йоханнес Кюн (Германия)
Эндре Стремсхайм (Норвегия)
Бенедикт Долль (Германия)
Филип Андерсен (Норвегия)
Тарьей Бо (Норвегия)
Фабьен Клод (Франция)
Кентен Фийон-Майе (Франция)
Сиверт Баккен (Норвегия)
Полный старт-лист – здесь.
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