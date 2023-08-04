Blink. Лагрейд, Фийон-Майе, Тарьей Бо, Кристиансен, Ульсбю-Ройселанн, Брезаз-Буше выступят в состязаниях на скорострельность

Теги сборная Германии сборная Германии жен сборная Норвегии сборная Норвегии жен сборная Франции сборная Франции жен результаты летний биатлон сборная Украины Тарьей Бо Blink Йоханнес Кюн Бенедикт Долль Марте Ульсбю-Ройселанн Франциска Пройс Ветле Шостад Кристиансен Роман Реес Дмитрий Пидручный Кентен Фийон-Майе Хло Шевалье Фабьен Клод Эмильен Жаклен Жюстин Брезаз-Буше Анна Вайдель Ингрид Ланмарк Тандревольд Янина Хеттих-Вальц Каролин Коломбо Эндре Стремсхайм Сиверт Гутторм Баккен Лу Жанмонно Каролине Кноттен Ванесса Фойгт Йоханнес Дале Ханна Кебингер Софи Шово Филип Андерсен Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

4 августа на лыжероллерном фестивале Blink пройдут состязания на скорострельность.

Blink-2023

Саннес, Норвегия

Скорострельность

Начало – 16:55 по московскому времени.

Участники

Женщины

Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

Ханна Кебингер (Германия)

Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)

Лу Жанмонно (Франция)

Каролине Кноттен (Норвегия)

Софи Шово (Франция)

Ванесса Фойгт (Германия)

Франциска Пройс (Германия)

Янина Хеттих-Вальц (Германия)

Хло Шевалье (Франция)

Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

Анна Вайдель (Германия)

Каролин Коломбо (Франция)

Полный старт-лист – здесь.

Мужчины

Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

Роман Реес (Германия)

Эмильен Жаклен (Франция)

Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

Дмитрий Пидручный (Украина)

Йоханнес Дале (Норвегия)

Йоханнес Кюн (Германия)

Эндре Стремсхайм (Норвегия)

Бенедикт Долль (Германия)

Филип Андерсен (Норвегия)

Тарьей Бо (Норвегия)

Фабьен Клод (Франция)

Кентен Фийон-Майе (Франция)

Сиверт Баккен (Норвегия)

Полный старт-лист – здесь.

Программа фестиваля Blink-2023

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий