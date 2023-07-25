Суд отклонил второй иск против СБР о признании недействительным нового устава

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Александр Еслев Биатлон

Хамовнический суд Москвы не удовлетворил второй иск Александра Еслева о нелегитимности устава СБР.

Об этом заявили в Союзе биатлонистов России. 

Бывший член СБР Еслев обратился в суд с требованием признать недействующими положения устава СБР, утвержденного на отчетно-выборной конференции 23 июня 2022 года, и провести внеочередную конференцию по выборам единоличного исполнительного органа – президента, председателя контрольно-ревизионной комиссии и утверждению изменений устава СБР. 

24 июля суд отклонил иск и отказал истцу в удовлетворении требований. 

Это второй иск Еслева к СБР, который не был удовлетворен. 

В августе должен быть рассмотрен иск от президента Федерации биатлона Татарстана Ильдара Нугманова.

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1 комментарий

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JL JL
После того, как он в третий раз подаст иск, мало того, что его (естественно) не удовлетворят, так его самого под суд отдадут и обвинят во всех грехах.
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