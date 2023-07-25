Суд отклонил второй иск против СБР о признании недействительным нового устава

Хамовнический суд Москвы не удовлетворил второй иск Александра Еслева о нелегитимности устава СБР.

Об этом заявили в Союзе биатлонистов России.

Бывший член СБР Еслев обратился в суд с требованием признать недействующими положения устава СБР, утвержденного на отчетно-выборной конференции 23 июня 2022 года, и провести внеочередную конференцию по выборам единоличного исполнительного органа – президента, председателя контрольно-ревизионной комиссии и утверждению изменений устава СБР.

24 июля суд отклонил иск и отказал истцу в удовлетворении требований.

Это второй иск Еслева к СБР, который не был удовлетворен.

В августе должен быть рассмотрен иск от президента Федерации биатлона Татарстана Ильдара Нугманова.