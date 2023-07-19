Майгуров о Губерниеве: «Я не сторонник в публичном поле комментировать то, что он говорит. У него своя работа, у нас своя. Никаких обид нет»
Глава СБР Виктор Майгуров рассказал об отношениях с Дмитрием Губерниевым.
Губерниев ранее неоднократно критиковал Майгурова и руководство Союза биатлонистов России.
– С Дмитрием Губерниевым пообщались?
– Мы вроде бы не планировали.
– Он приглашал вас прийти в студию, когда были вопросы по зарплатам.
– Я свою позицию сказал, мне этого достаточно. Не собираюсь публично все это обсуждать.
– Будете в течение сезона общаться с ним? Явно же между вами есть недопонимания.
– Какие недопонимания? Мы делаем то, что считаем нужным, он рассказывает на всю страну то, что считает нужным.
Я не сторонник в публичном поле комментировать то, что он говорит. У него своя работа, у нас своя. Никаких обид нет. По поводу общения – посмотрим, – сказал Майгуров.
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