Майгуров о Губерниеве: «Я не сторонник в публичном поле комментировать то, что он говорит. У него своя работа, у нас своя. Никаких обид нет»

Теги Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров Биатлон

Глава СБР Виктор Майгуров рассказал об отношениях с Дмитрием Губерниевым.

Губерниев ранее неоднократно критиковал Майгурова и руководство Союза биатлонистов России.

– С Дмитрием Губерниевым пообщались?

– Мы вроде бы не планировали.

– Он приглашал вас прийти в студию, когда были вопросы по зарплатам.

– Я свою позицию сказал, мне этого достаточно. Не собираюсь публично все это обсуждать.

– Будете в течение сезона общаться с ним? Явно же между вами есть недопонимания.

– Какие недопонимания? Мы делаем то, что считаем нужным, он рассказывает на всю страну то, что считает нужным.

Я не сторонник в публичном поле комментировать то, что он говорит. У него своя работа, у нас своя. Никаких обид нет. По поводу общения – посмотрим, – сказал Майгуров.

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6 комментариев

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Назар Игорь
Про таких как Губерниев моя бабушка говорила - "В каждой бочке затычка". Он мнит себя правдорубом, но по сути просто трепло.
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арап Петра Великого
Чудаки. Еще не понимают, что они все без "работы" остались...
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zukarello
Собака лает , караван идёт
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Сергей
Да и вообще, гадкий малый
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Dinamik1
А почему бы губеру ответку не сделать?Он поливает гряэью всех кто ему не нравится и его полить помоями или его крышуют?Тогда тем более с ним надо разобраться.
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