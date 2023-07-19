Губерниев о Майгурове: «Он не собирается обсуждать что‑то со мной, это заранее проигрышная позиция. Есть задача – тихариться, уйти куда‑то и отвечать только на удобные вопросы»

Дмитрий Губерниев раскритиковал главу СБР Виктора Майгурова.

«Я не сторонник в публичном поле комментировать то, что он говорит. У него своя работа, у нас своя. Никаких обид нет», – сказал Майгуров на вопрос об общении с Губерниевым.

«На месте интервьюера спросил бы не про обиды на , а не мучает ли совесть после того, как он написал гадкий пасквиль, хорошо ли он спит по ночам.

А главное, не мучает ли его совесть, когда не ударил пальцем об палец, чтобы помочь спортсменам. Они не удерживают спонсоров, не очень качественно, мягко говоря, делают свою работу. Все остальное можно не читать.

Конечно, он не собирается обсуждать что‑то со мной, это заранее проигрышная позиция. Есть задача – тихариться, уйти куда‑то и отвечать только на удобные вопросы. В прямом эфире при моем желании Виктор Майгуров будет выглядеть неубедительно.

Естественно, он будет с опаской говорить о теме дальнейшего общения. Общение может быть разным, но глобально сказать ему нечего. В интервью для меня ничего нового не будет.

Спортсменам помогает государство, все делает ЦСП и регионы. СБР – пишет кляузы и надувает щеки от своей «огромной» работы. Майгурову нужно сидеть на дне, не высовываться и при этом казаться значительным.

У меня на них тоже нет никаких обид, я этих людей знаю хорошо. Его задача – аккуратно досидеть до конца выборного срока», – заявил комментатор.