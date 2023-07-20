Виктор Майгуров не стал обжаловать решение суда о признании его диплома недействительным

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров ТАСС Биатлон

Глава СБР не стал обжаловать решение суда о признании его диплома недействительным.

В 2001 году Виктор Майгуров получил диплом Уральского института коммерции и права по специальности «юриспруденция».

Весной этого года стало известно, что прокуратура хочет признать этот диплом недействительным, так как в ходе проверки дипломов главы СБР были найдены нарушения исполнения требований федерального законодательства.

Решение было вынесено Кировским районным судом Екатеринбурга в мае 2023 года. 

«Апелляционной жалобы не поступало, на данный момент срок ее подачи истек», – сообщили в суде.

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3 комментария

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Sobachkin
И сколько еще таких чиновников в стране....
+3
0
+3
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Рус Киссенжер
треш.
0
0
0
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