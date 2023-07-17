Каминский об уравнивании мужских и женских дистанций: «Ничего хорошего в этом не вижу, глупость. Скорее всего, пойдут таким же путем и в биатлоне»

Теги сборная России лыжные гонки Юрий Каминский Биатлон

Тренер биатлонистов Юрий Каминский высказался об уравнивании мужских и женских дистанций.

– Сейчас в лыжных гонках происходит уравнивание дистанций у мужчин и женщин, причем не только на международном, но и на всероссийском уровне. Как вы к этому относитесь и ожидаете ли подобную тенденцию в биатлоне?

– Я бы этим уравнителям привел такую цитату: «Если Бог хочет кого-то наказать, он лишает его разума». Это же совершенно неразумно с позиции физиологии. Наш организм регистрирует не километры, а время работы. Давайте по времени работы уравнивать.

То, что где-то в легкой атлетике на заре развития спорта сделали одинаковые короткие дистанции, а потом такие же горе-развиватели спорта добрались до лыж, ни о чем не говорит. Кому интересно смотреть женский марафон, где задолго до финиша образуются колоссальные разрывы?

Для женщин сейчас усложнили ситуацию, так как им дали большую физиологическую нагрузку. Ничего хорошего я в этом не вижу, но, скорее всего, через какое-то время пойдут тем же путем и в биатлоне. Это глупость, – сказал Каминский. 

Вяльбе об уравнивании мужских и женских дистанций: «Это просто похороны женского спорта»

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1 комментарий

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Глеб
Так зачем же г-а Вяльбе приняла эту глупость -горе развиватель лыж -чего ж ее то г-н Каминский не критикует-за што крестьяне за то и обезьяне так выходит.
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