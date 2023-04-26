Юрий Каминский: «Была вероятность, что Гришина подключится к нашей группе. Но тренерский совет принял решение, что состав мы не расширяем»

Юрий Каминский высказался об изменениях в своей группе на предстоящий сезон.

«Была вероятность, что Анастасия Гришина подключится к нашей группе. Этого хотел ее личный тренер, но тренерский совет принял решение, что состав группы мы не расширяем.

Она отказалась ехать на закатку с юниорской командой, потому что планировала сбор в Алдане с нами. У нас было забронировано для нее место, поэтому личный тренер попросил ее взять. Поскольку она планируется в группу Артема Истомина, я с ним связался, и он был не против.

Она выиграла [Алданский] марафон среди женщин, но особо сильных соперниц у нее не было, поэтому Настя победила довольно легко. Я затрудняюсь сказать, насколько хорошо или плохо она пробежала, но выиграла и молодец. Уровень спортсменок, которых она обыграла, я сейчас точно не представляю», – сказал тренер сборной России.

Гришиной 20 лет. Ранее вошла в список кандидатов в сборную России по биатлону.

Под руководством Каминского тренируются Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Лариса Куклина, Роман Ерёмин, Александр Корнев, Данил Фомин, Евгений Емерхонов, Ильназ Мухамедзянов, Рустам Каюмов, Евгений Сидоров и Андрей Вьюхин.