Юрий Каминский: «Была вероятность, что Гришина подключится к нашей группе. Но тренерский совет принял решение, что состав мы не расширяем»

Теги сборная России сборная России жен лыжные гонки женская юниорская сборная России по биатлону Юрий Каминский Артем Истомин Анастасия Гришина Алданский марафон Биатлон

Юрий Каминский высказался об изменениях в своей группе на предстоящий сезон.

«Была вероятность, что Анастасия Гришина подключится к нашей группе. Этого хотел ее личный тренер, но тренерский совет принял решение, что состав группы мы не расширяем.

Она отказалась ехать на закатку с юниорской командой, потому что планировала сбор в Алдане с нами. У нас было забронировано для нее место, поэтому личный тренер попросил ее взять. Поскольку она планируется в группу Артема Истомина, я с ним связался, и он был не против.

Она выиграла [Алданский] марафон среди женщин, но особо сильных соперниц у нее не было, поэтому Настя победила довольно легко. Я затрудняюсь сказать, насколько хорошо или плохо она пробежала, но выиграла и молодец. Уровень спортсменок, которых она обыграла, я сейчас точно не представляю», – сказал тренер сборной России.

Гришиной 20 лет. Ранее вошла в список кандидатов в сборную России по биатлону.

Под руководством Каминского тренируются Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Лариса Куклина, Роман Ерёмин, Александр Корнев, Данил Фомин, Евгений Емерхонов, Ильназ Мухамедзянов, Рустам Каюмов, Евгений Сидоров и Андрей Вьюхин.

2 комментария

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<vella>
очень зря
хотелось бы понаблюдать за работой ЮМ с Гришиной.
а вдруг бы получилось...
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Утконос Никифорович
Сидоров - это нечто, уже 5 лет в сборной.
не показывая результатов и не проходя по критериям, прижался так, что не оторвешь.
Интересно, кто его проталкивает. драчев же ушел
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