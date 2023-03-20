Юрий Каминский: «Есть интерес сравнить Латыпова с лыжниками, но у него столько стартов в сезоне, что уже ничего не хочется»

Теги сборная России лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Юрий Каминский Егор Сорин Эдуард Латыпов Биатлон

Тренер Юрий Каминский объяснил, почему Эдуард Латыпов не выступит на лыжном чемпионате России.

«Мне сложно сопоставить уровень биатлонисток и лыжниц. Считаю сейчас это некорректным сравнением. Лучше всего это делать в начале сезона, когда у биатлонистов нет такого количества специфических стартов и тренировок, а больше лыжной подготовки.

Все-таки у нас прерывистая деятельность, и организм привыкает, что после двух-трёх километров работы небольшой отдых. При этом нервная система у биатлонистов устает больше, чем у лыжников.

Но все-таки умение держать дистанционный темп – это специфические тренировки, а их они не проводили. Это то же самое, что разница спринтеров и дистанционщиков в плане подготовки.

Я не знаю, какую цель ставят тренеры. Мне кажется, они здесь играют. Им интересно, но не более того. Я не вижу здесь практической цели для биатлонистов. Мы с Егором Сориным долго это обсуждали, потому что он призывал нас принять участие, а я ему объяснил, почему против этих стартов. Для этого нужно хотя бы две недели специфичной работы.

Я понимаю, что есть простой интерес сравнить Эдуарда Латыпова с лыжниками, а как было бы, если бы… Но у него уже столько стартов в этом сезоне, что, наверное, уже ничего не хочется», – рассказал Каминский.

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3 комментария

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тоторо
самый умный тренер в нашем биатлоне
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Andrey Novikov
Биатлонистам конечно больше подходит спринт коньком. Ну и важно хорошо бегать марафоны.
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imaxim
ну и правильно, если сам Эдик не хочет, то не надо. Пусть отдыхает
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