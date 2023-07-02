Истомин о возможном переходе лыжниц в его группу: «Были мысли и есть. Но пока что всех к Шашилову отправляем»

Теги сборная России сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Каминский Карим Халили Даниил Серохвостов Артем Истомин Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин ответил на вопросы о работе в межсезонье.

– Каминский теперь отвечает за методическое сопровождение всей мужской сборной, насколько я понимаю? Халили и Серохвостова это тоже касается?

– Нет.

– То есть они все-таки работают по какой-то отдельной программе?

– Ну, у нас да – работают. По нашей программе.

– Шашилов забрал в биатлон уже вторую лыжницу (Анну Грухвину – Sports.ru). Есть ли у вас мысли привлечь новых лыжников в биатлон?

– Следующий вопрос, ха-ха!

– А таких мыслей нет? Или не хотите?

– Да нет, почему... Ну, конечно, были мысли. И они есть. Но пока что всех лыжников к Михаилу Викторовичу отправляем.

– Допускаете ли, что в этом сезоне нас могут допустить до международных соревнований?

– Допускаю.

– И, получается, этот вариант при подготовке рассматривается?

– Да, – ответил Истомин.

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1 комментарий

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Николай Глыбочко
Не хватало ещё чтобы начинающих биатлонисток к дилетанту отправляли.
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