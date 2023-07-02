Истомин о возможном переходе лыжниц в его группу: «Были мысли и есть. Но пока что всех к Шашилову отправляем»
Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин ответил на вопросы о работе в межсезонье.
– Каминский теперь отвечает за методическое сопровождение всей мужской сборной, насколько я понимаю? Халили и Серохвостова это тоже касается?
– Нет.
– То есть они все-таки работают по какой-то отдельной программе?
– Ну, у нас да – работают. По нашей программе.
– Шашилов забрал в биатлон уже вторую лыжницу (Анну Грухвину – Sports.ru). Есть ли у вас мысли привлечь новых лыжников в биатлон?
– Следующий вопрос, ха-ха!
– А таких мыслей нет? Или не хотите?
– Да нет, почему... Ну, конечно, были мысли. И они есть. Но пока что всех лыжников к Михаилу Викторовичу отправляем.
– Допускаете ли, что в этом сезоне нас могут допустить до международных соревнований?
– Допускаю.
– И, получается, этот вариант при подготовке рассматривается?
– Да, – ответил Истомин.
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