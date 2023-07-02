Истомин о возможном переходе лыжниц в его группу: «Были мысли и есть. Но пока что всех к Шашилову отправляем»

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин ответил на вопросы о работе в межсезонье.

– Каминский теперь отвечает за методическое сопровождение всей мужской сборной, насколько я понимаю? Халили и Серохвостова это тоже касается?

– Нет.

– То есть они все-таки работают по какой-то отдельной программе?

– Ну, у нас да – работают. По нашей программе.

– Шашилов забрал в биатлон уже вторую лыжницу (Анну Грухвину – Sports.ru). Есть ли у вас мысли привлечь новых лыжников в биатлон?

– Следующий вопрос, ха-ха!

– А таких мыслей нет? Или не хотите?

– Да нет, почему... Ну, конечно, были мысли. И они есть. Но пока что всех лыжников к Михаилу Викторовичу отправляем.

– Допускаете ли, что в этом сезоне нас могут допустить до международных соревнований?

– Допускаю.

– И, получается, этот вариант при подготовке рассматривается?

– Да, – ответил Истомин.