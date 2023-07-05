Александр Тихонов: «Поступок Симон ее не красит. Надо думать о своем имидже. Это позор нации!»

Теги Александр Тихонов сборная Франции жен Жюлия Симон Спорт-Экспресс Биатлон

Александр Тихонов высказался об обвинениях в мошенничестве в адрес француженки Жюлии Симон.

«Поступок Симон ее не красит. Она олимпийская чемпионка (серебряный призер в миксте – Sports.ru)! У меня много должников-мошенников. И несмотря на все, что со мной в жизни случалось, мое имя осталось чистым. Надо думать о своем имидже. Это позор нации!

Мы пока не знаем, какая концовка будет у этой истории. Но сборная наверняка ее осудит. Если обвинения справедливы, и я осуждаю. Жить за чужой счет неправильно», — сказал Тихонов.

Обладатель Кубка мира Жюлия Симон подозревается в мошенничестве с банковскими картами

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5 комментариев

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Игорь Васильев
"Мое имя осталось чистым".
Угу, а доказанное обвинение в заказном убийстве не в счет
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Назар Игорь
Возмущение просто зашкаливает.
Посмотрел бы как развернулись жулики в нашем отечестве.
Обманывают с квартирами, с кредитами и займами, с турпоездками, с продажей авто, всего не перечислить. Ответ на жалобы один - обращайтесь в суд. Дело это, как все знают, глухое.
Государство во всех сферах кроме взимания налогов устранилось от защиты своего населения, всë в частных руках, минимальный контроль за деятельностью частников отсутствует.
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& Co1366
Моё имя! Уж не будоражил бы эту тему.
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Andrey Novikov
В каждой дыре затычка. Маразм крепчает:-))
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JL JL
Оспади, украла какие-то несчастные 90 тысяч, а, крика. Рудик, кандалока и прочие шмардоборки ржут и газы пускают.
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