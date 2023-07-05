Александр Тихонов: «Поступок Симон ее не красит. Надо думать о своем имидже. Это позор нации!»

Александр Тихонов высказался об обвинениях в мошенничестве в адрес француженки Жюлии Симон.

«Поступок Симон ее не красит. Она олимпийская чемпионка (серебряный призер в миксте – Sports.ru)! У меня много должников-мошенников. И несмотря на все, что со мной в жизни случалось, мое имя осталось чистым. Надо думать о своем имидже. Это позор нации!

Мы пока не знаем, какая концовка будет у этой истории. Но сборная наверняка ее осудит. Если обвинения справедливы, и я осуждаю. Жить за чужой счет неправильно», — сказал .

Обладатель Кубка мира Жюлия Симон подозревается в мошенничестве с банковскими картами