Александр Тихонов: «Поступок Симон ее не красит. Надо думать о своем имидже. Это позор нации!»
Александр Тихонов высказался об обвинениях в мошенничестве в адрес француженки Жюлии Симон.
«Поступок Симон ее не красит. Она олимпийская чемпионка (серебряный призер в миксте – Sports.ru)! У меня много должников-мошенников. И несмотря на все, что со мной в жизни случалось, мое имя осталось чистым. Надо думать о своем имидже. Это позор нации!
Мы пока не знаем, какая концовка будет у этой истории. Но сборная наверняка ее осудит. Если обвинения справедливы, и я осуждаю. Жить за чужой счет неправильно», — сказал Тихонов.
Обладатель Кубка мира Жюлия Симон подозревается в мошенничестве с банковскими картами
Угу, а доказанное обвинение в заказном убийстве не в счет
Посмотрел бы как развернулись жулики в нашем отечестве.
Обманывают с квартирами, с кредитами и займами, с турпоездками, с продажей авто, всего не перечислить. Ответ на жалобы один - обращайтесь в суд. Дело это, как все знают, глухое.
Государство во всех сферах кроме взимания налогов устранилось от защиты своего населения, всë в частных руках, минимальный контроль за деятельностью частников отсутствует.