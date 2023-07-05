Дмитрий Губерниев: «Сто процентов у Симон, вруньи и обманщицы, три французских портсигара, три импортных японских магнитофона и три замшевых комбинезона»

Теги сборная Франции жен Дмитрий Губерниев Жюстин Брезаз-Буше Жюлия Симон Матч ТВ Биатлон

Дмитрий Губерниев высказался об обвинениях в мошенничестве в адрес француженки Жюлии Симон.

«Главное, что внутри французской команды не сумели разобраться. Поэтому теперь должен разбираться суд. Сто процентов у Жюлии Симон, у этой вруньи и обманщицы, три французских портсигара, три импортных японских магнитофона и три замшевых комбинезона. Проклятая обманщица Симон, которая таким образом использовала карточку подруги, должна быть выведена на чистую воду.

После того, как освободится французская полиция, а ей сейчас не до банковских карточек, нужно, чтобы все усилия органов правопорядка Франции были направлены на проклятую обманщицу, мошенницу Жюлию Симон.

Я всеми фибрами за Брезаз‑Буше. Это тяжелейшее и жесточайшее преступление со стороны подруги по команде. Как она могла? Нужно обращаться во все возможные суды.

И не исключено, что наш суд разберется в ситуации досконально и беспристрастно в отличие от французского, — сказал Губерниев.

Обладатель Кубка мира Жюлия Симон подозревается в мошенничестве с банковскими картами

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3 комментария

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Назар Игорь
Ты бы своë шмотьë посчитал, тут трëхами не пахнет.
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Айвенго
Скучно Губастому стало, хоть что-то комментирует, скоро по примеру Слуцкого Дзюбу изображать будет. Но с биатлонной винтовкой, а не то, о чем многие из вас подумали.
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Kvik75
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Ответ Назар Игорь
Ты бы своë шмотьë посчитал, тут трëхами не пахнет.
и
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