Дмитрий Губерниев: «Сто процентов у Симон, вруньи и обманщицы, три французских портсигара, три импортных японских магнитофона и три замшевых комбинезона»

Дмитрий Губерниев высказался об обвинениях в мошенничестве в адрес француженки Жюлии Симон.

«Главное, что внутри французской команды не сумели разобраться. Поэтому теперь должен разбираться суд. Сто процентов у , у этой вруньи и обманщицы, три французских портсигара, три импортных японских магнитофона и три замшевых комбинезона. Проклятая обманщица Симон, которая таким образом использовала карточку подруги, должна быть выведена на чистую воду.

После того, как освободится французская полиция, а ей сейчас не до банковских карточек, нужно, чтобы все усилия органов правопорядка Франции были направлены на проклятую обманщицу, мошенницу Жюлию Симон.

Я всеми фибрами за ‑Буше. Это тяжелейшее и жесточайшее преступление со стороны подруги по команде. Как она могла? Нужно обращаться во все возможные суды.

И не исключено, что наш суд разберется в ситуации досконально и беспристрастно в отличие от французского, — сказал .

Обладатель Кубка мира Жюлия Симон подозревается в мошенничестве с банковскими картами