Дмитрий Губерниев: «Сто процентов у Симон, вруньи и обманщицы, три французских портсигара, три импортных японских магнитофона и три замшевых комбинезона»
Дмитрий Губерниев высказался об обвинениях в мошенничестве в адрес француженки Жюлии Симон.
«Главное, что внутри французской команды не сумели разобраться. Поэтому теперь должен разбираться суд. Сто процентов у Жюлии Симон, у этой вруньи и обманщицы, три французских портсигара, три импортных японских магнитофона и три замшевых комбинезона. Проклятая обманщица Симон, которая таким образом использовала карточку подруги, должна быть выведена на чистую воду.
После того, как освободится французская полиция, а ей сейчас не до банковских карточек, нужно, чтобы все усилия органов правопорядка Франции были направлены на проклятую обманщицу, мошенницу Жюлию Симон.
Я всеми фибрами за Брезаз‑Буше. Это тяжелейшее и жесточайшее преступление со стороны подруги по команде. Как она могла? Нужно обращаться во все возможные суды.
И не исключено, что наш суд разберется в ситуации досконально и беспристрастно в отличие от французского, — сказал Губерниев.
Обладатель Кубка мира Жюлия Симон подозревается в мошенничестве с банковскими картами
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