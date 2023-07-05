Глава Федерации лыжного спорта Франции об обвинениях Симон в мошенничестве: «Наш дисциплинарный комитет дождется результатов уголовного расследования»

Глава Федерации лыжного спорта Франции высказался о ситуации биатлонистки Жюлии Симон .

Победительницу общего зачета Кубка мира подозревают в мошенничестве с банковскими картами. Против нее было выдвинуто два иска, один из которых – от олимпийской чемпионки Жюстин Брезаз-Буше.

«Мы созвали дисциплинарный комитет, который решил дождаться результатов уголовного расследования, потому что у нас нет возможности узнать правду по этому делу.

У нас нет судебных полномочий для расследования», — заявил глава Федерации лыжного спорта Франции Фабьен Сагес.

Адвокат Симон Жан-Мишель Рейно сообщил, что слушания по делу биатлонистки пройдут в конце лета.

«Позиция Жюлии Симон ясна: она оспаривает обвинения», — сказал Рейно.

Обладатель Кубка мира Жюлия Симон подозревается в мошенничестве с банковскими картами