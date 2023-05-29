Павел Ростовцев: «Надо повышать качество российских патронов, мы используем «Олимп» – это отличные патроны, которые нуждаются в доработке»

Павел Ростовцев заявил о необходимости повышать качество российских патронов.

«Надо повышать качество российских патронов, мы используем «Олимп». Кто-то хвалит их, кто-то высказывает претензии. Нам в любом случае надо двигаться в этом направлении и развивать свое производство.

Немцы 10 лет назад тестировали патроны «Олимп» и были шокированы, как хорошо они стреляют при сильных морозах. Мое мнение – это отличные патроны, которые нуждаются в доработке», – сказал вице-президент по спорту .