Павел Ростовцев: «Предложения, которые СБР подал в ЦСП, являются консолидированным мнением тренерского состава. Критерии по распределению ставок прозрачные»
Павел Ростовцев высказался о распределении зарплатных ставок в сборной России по биатлону.
«Список фамилий, кто не попал на ставки: Колотов, Куклина, Мухамедзянов, Батманова, Томшин, Каплина, Довгая, Емерхонов, Шеллер, Кудисова.
Из юниоров будут (в составе сборной) выступать Зырянова, Иродов, Гришина, Дюжева, Домичек и Шеллер. Юлия Шеллер не вошла в список на зарплату в ЦСП, но ей выгодно получать деньги в регионе.
Конечно, можно было поддержать ту же Ларису Куклину, а можно было юниора, который вообще ничего не имеет от региона. Мы готовимся к Олимпийским играм 2026 и 2030 годов.
Все предложения, которые СБР подал в ЦСП, являются консолидированным мнением тренерского состава сборных команд. Это абсолютно прозрачные критерии по распределению ставок.
Мы сегодня понимаем, что у нас 48 человек в сборной, но в федеральном бюджете есть возможность финансировать только 32 спортсменов. Мы обсуждаем с Минспортом увеличение количества ставок, но пока так.
32 спортсмена были определены прозрачно, большинством голосов. Конечно, при таких раскладах 16 человек из 48 будут недовольны», – сказал вице-президент СБР по спорту.
«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне
И что получается всем девчонкам которым приближается 30-ти летний возраст стоит бросать карьеру прямо сейчас? Кайшевой,Каплиной,Носковой,Гербуловой,Сливко? Ведь все равно зп отдадут 20-ти летнему ноунейму.
Еще вопрос, чем отличается 31 летний Максим и 32 летняя Куклина? Почему у Цветкова ставку не отдали юниору?
Прав Каминский сбр превращает биатлон в каую-то благотворительную сборную, результаты в течения сезон не важны, главный критерий - возраст!
Не ценят спортсменов абсолютно в сбр, даже с учетом подготовки к ОИ стоит учитывать, что Мухамедзянов и Емерхонов как раз те спортсмены которые не состоят в силовых структурах, а значит являются потенциальными участниками Олимпиады 2026
Ну, ладно, можно поддержать лучших юниоров Блинова, Домичека, Гришину.
Но по каким прозрачным критериям на ставке оказались далеко не лучшие Соломенников, Дюжева, Зенова, Шишкина? А Панкратов и Непоп и вобще из категории U18, и даже там мало чем отметились?
Усс видимо многому его научил, как с документами манипулировать , подчинённых подставлять, в данном случае Каминского, спортсменов неугодных наказывать. Быстро с Бабиковым расправился, Мухамедзянова просто отшил. Царёк! Жил наш биатлон без вице президента, и дальше бы жил, и бюджет сэкономил бы, и на реабилитолога денег бы хватило.