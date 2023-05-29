Павел Ростовцев: «Предложения, которые СБР подал в ЦСП, являются консолидированным мнением тренерского состава. Критерии по распределению ставок прозрачные»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Лариса Куклина Центр спортивной подготовки Елизавета Каплина Василий Томшин Анастасия Батманова Анастасия Мухамедзянова (Кайшева) Р-Спорт Евгений Емерхонов Ксения Довгая Олег Домичек Денис Иродов Алина Кудисова Кира Дюжева Биатлон

Павел Ростовцев высказался о распределении зарплатных ставок в сборной России по биатлону.

«Список фамилий, кто не попал на ставки: Колотов, Куклина, Мухамедзянов, Батманова, Томшин, Каплина, Довгая, Емерхонов, Шеллер, Кудисова.

Из юниоров будут (в составе сборной) выступать Зырянова, Иродов, Гришина, Дюжева, Домичек и Шеллер. Юлия Шеллер не вошла в список на зарплату в ЦСП, но ей выгодно получать деньги в регионе.

Конечно, можно было поддержать ту же Ларису Куклину, а можно было юниора, который вообще ничего не имеет от региона. Мы готовимся к Олимпийским играм 2026 и 2030 годов.

Все предложения, которые СБР подал в ЦСП, являются консолидированным мнением тренерского состава сборных команд. Это абсолютно прозрачные критерии по распределению ставок.

Мы сегодня понимаем, что у нас 48 человек в сборной, но в федеральном бюджете есть возможность финансировать только 32 спортсменов. Мы обсуждаем с Минспортом увеличение количества ставок, но пока так.

32 спортсмена были определены прозрачно, большинством голосов. Конечно, при таких раскладах 16 человек из 48 будут недовольны», – сказал вице-президент СБР по спорту. 

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне

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5 комментариев

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Irina
А рейтинги вам кто делать будет в текущем сезоне? Сырые юниоры? Рейтинги - это спонсоры и реклама, уйдет от вас пари матч, если на взрослых соревнованиях будут бегать одни черапашки-юниоры. И да юниоры получившие ставку -бойтесь, сегодня вам 21 и вы на ставке, а через год-два будете считаться старперами как Емерхонов и не будете достойны ставки цсп!
И что получается всем девчонкам которым приближается 30-ти летний возраст стоит бросать карьеру прямо сейчас? Кайшевой,Каплиной,Носковой,Гербуловой,Сливко? Ведь все равно зп отдадут 20-ти летнему ноунейму.
Еще вопрос, чем отличается 31 летний Максим и 32 летняя Куклина? Почему у Цветкова ставку не отдали юниору?
Прав Каминский сбр превращает биатлон в каую-то благотворительную сборную, результаты в течения сезон не важны, главный критерий - возраст!
Не ценят спортсменов абсолютно в сбр, даже с учетом подготовки к ОИ стоит учитывать, что Мухамедзянов и Емерхонов как раз те спортсмены которые не состоят в силовых структурах, а значит являются потенциальными участниками Олимпиады 2026
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khinskiy
Шулер Ростовцев вынимает из рукава абсолютно прозрачные критерии. Их никто не видит. Но они есть.

Ну, ладно, можно поддержать лучших юниоров Блинова, Домичека, Гришину.
Но по каким прозрачным критериям на ставке оказались далеко не лучшие Соломенников, Дюжева, Зенова, Шишкина? А Панкратов и Непоп и вобще из категории U18, и даже там мало чем отметились?
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D-r. Peter
Всегда положительно относился к Ростовцеву, но после таких мутных решений, принятых на основании "прозрачных" критериев, стало понятно, что это действительно "зам по рюмкам". И видно, что меньше стакана не наливает.
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Andreir888
Мутно всё в СБР, к сожалению...Очень мутно!
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Игорь Мельников
Паша в регионе "отличился", теперь в СБР мутит.
Усс видимо многому его научил, как с документами манипулировать , подчинённых подставлять, в данном случае Каминского, спортсменов неугодных наказывать. Быстро с Бабиковым расправился, Мухамедзянова просто отшил. Царёк! Жил наш биатлон без вице президента, и дальше бы жил, и бюджет сэкономил бы, и на реабилитолога денег бы хватило.
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