Павел Ростовцев: «Предложения, которые СБР подал в ЦСП, являются консолидированным мнением тренерского состава. Критерии по распределению ставок прозрачные»

Павел Ростовцев высказался о распределении зарплатных ставок в сборной России по биатлону.

«Список фамилий, кто не попал на ставки: Колотов, Куклина, , , , , , , Шеллер, .

Из юниоров будут (в составе сборной) выступать Зырянова, Иродов, Гришина, Дюжева, Домичек и Шеллер. Юлия Шеллер не вошла в список на зарплату в ЦСП, но ей выгодно получать деньги в регионе.

Конечно, можно было поддержать ту же , а можно было юниора, который вообще ничего не имеет от региона. Мы готовимся к Олимпийским играм 2026 и 2030 годов.

Все предложения, которые СБР подал в ЦСП, являются консолидированным мнением тренерского состава сборных команд. Это абсолютно прозрачные критерии по распределению ставок.

Мы сегодня понимаем, что у нас 48 человек в сборной, но в федеральном бюджете есть возможность финансировать только 32 спортсменов. Мы обсуждаем с Минспортом увеличение количества ставок, но пока так.

32 спортсмена были определены прозрачно, большинством голосов. Конечно, при таких раскладах 16 человек из 48 будут недовольны», – сказал вице-президент по спорту.

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне