Губерниев о ситуации с зарплатами биатлонистов: «Мы ее меняем. Не удивлюсь, если в итоге ребят поставят на ставки»
Дмитрий Губерниев заявил, что меняет ситуацию с зарплатами биатлонистов.
Ранее он сообщил, что Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова лишили зарплат членов сборной России.
– Люди нарушают законы, которые сами принимали. Это называется – биатлонный беспредел. Меняют критерии по ходу сезона, по‑хамски относятся к людям, которые выступали блестяще, как Лариса Куклина.
Подтягивают не просто юниоров, хотя там есть достойные люди, а подтягивают настоящих ноунеймов. То есть молодого Емерхонова мы уберем – он в сборной, но без денег – и притащим людей, которые даже по юниорам не отличались.
Это очень странно. Но есть такая русская пословица: «На воре и шапка горит». Сейчас у верхушки СБР просто полыхает.
– Ситуацию можно как‑то изменить?
– Мы ее меняем. Они все время начинают что‑то предпринимать, когда им пинка дашь. Только тогда они начинают проводить собрания. Я не удивлюсь, если в итоге ребят поставят на ставки. ЦСП внимательнейшим образом изучает документы.
Кстати, еще ничего не утверждено, это просто решили. То есть там в «вотсапах» проводят так называемые совещания. Ну, это полный привет. Я же говорил, что приход вице‑президента по спортивным рюмкам будет разваливать биатлон. Так и происходит.
– То есть одна из причин нынешних проблем – приход в СБР Павла Ростовцева?
– Это коллективная работа друзей: президента СБР и его заместителя по рюмкам, – сказал Губерниев.
Губер всемогущий, всезнающий и во всё рыло своё сующий
Димочка, для распила он существует.
а когда пилить стало гораздо сложнее без международных турниров и спонсоров, то нужно как-то искать пути, ужиматься, самое лёгкое - зарплаты спортсменов, взял из бюджета на одного миллион, а денег заплатил 500 тысяч.