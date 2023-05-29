Губерниев о ситуации с зарплатами биатлонистов: «Мы ее меняем. Не удивлюсь, если в итоге ребят поставят на ставки»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Павел Ростовцев Лариса Куклина Центр спортивной подготовки Ильназ Мухамедзянов Евгений Емерхонов деньги Биатлон

Дмитрий Губерниев заявил, что меняет ситуацию с зарплатами биатлонистов.

Ранее он сообщил, что Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова лишили зарплат членов сборной России.

– Люди нарушают законы, которые сами принимали. Это называется – биатлонный беспредел. Меняют критерии по ходу сезона, по‑хамски относятся к людям, которые выступали блестяще, как Лариса Куклина.

Подтягивают не просто юниоров, хотя там есть достойные люди, а подтягивают настоящих ноунеймов. То есть молодого Емерхонова мы уберем – он в сборной, но без денег – и притащим людей, которые даже по юниорам не отличались.

Это очень странно. Но есть такая русская пословица: «На воре и шапка горит». Сейчас у верхушки СБР просто полыхает.

– Ситуацию можно как‑то изменить?

– Мы ее меняем. Они все время начинают что‑то предпринимать, когда им пинка дашь. Только тогда они начинают проводить собрания. Я не удивлюсь, если в итоге ребят поставят на ставки. ЦСП внимательнейшим образом изучает документы.

Кстати, еще ничего не утверждено, это просто решили. То есть там в «вотсапах» проводят так называемые совещания. Ну, это полный привет. Я же говорил, что приход вице‑президента по спортивным рюмкам будет разваливать биатлон. Так и происходит.

– То есть одна из причин нынешних проблем – приход в СБР Павла Ростовцева?

– Это коллективная работа друзей: президента СБР и его заместителя по рюмкам, – сказал Губерниев.

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10 комментариев

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Pitts
на ребят поставят ставки
+7
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Beriya
гобошлеп лучшеб комментировал и не лез в другую песочницу
+4
-2
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Никому_никабельный
" Мы её меняем" 🤦‍♂️
Губер всемогущий, всезнающий и во всё рыло своё сующий
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0
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Melnikov1968
Пришел Губерниев и начал распределять деньги налогоплательщиков. Дима, ты не охренел часом? По мне, пусть хоть всей сборной платить не будут. Международных стартов нет, а смотреть внутренние соревнования с твоими воплями, извините. Не готов за это платить. Устраивайтесь на работу, какие проблемы? Привыкли деньги на шару отжимать.
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мистер бин
В целом как-то без разницы кого на бюджетные деньги посадят.
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kenny_182
Губерниев так поёт, будто не знает, зачем существует спонсируемый государством "спорт больших достижений".
Димочка, для распила он существует.
а когда пилить стало гораздо сложнее без международных турниров и спонсоров, то нужно как-то искать пути, ужиматься, самое лёгкое - зарплаты спортсменов, взял из бюджета на одного миллион, а денег заплатил 500 тысяч.
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krokodilych
Риторический вопрос: озабочен ли хоть кто-то из наших чинуш - околоспортивных или любых других - вопросами развития страны? Или исключительно пополнением собственного бездонного кармана?
+1
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Сергей Галынский
Ответ Pitts
на ребят поставят ставки
Фонбет или Лига Ставок?
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Pitts
Ответ Сергей Галынский
Фонбет или Лига Ставок?
обе две
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