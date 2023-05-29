Губерниев о ситуации с зарплатами биатлонистов: «Мы ее меняем. Не удивлюсь, если в итоге ребят поставят на ставки»

Дмитрий Губерниев заявил, что меняет ситуацию с зарплатами биатлонистов.

Ранее он сообщил, что , и лишили зарплат членов сборной России.

– Люди нарушают законы, которые сами принимали. Это называется – биатлонный беспредел. Меняют критерии по ходу сезона, по‑хамски относятся к людям, которые выступали блестяще, как Лариса Куклина.

Подтягивают не просто юниоров, хотя там есть достойные люди, а подтягивают настоящих ноунеймов. То есть молодого Емерхонова мы уберем – он в сборной, но без денег – и притащим людей, которые даже по юниорам не отличались.

Это очень странно. Но есть такая русская пословица: «На воре и шапка горит». Сейчас у верхушки СБР просто полыхает.

– Ситуацию можно как‑то изменить?

– Мы ее меняем. Они все время начинают что‑то предпринимать, когда им пинка дашь. Только тогда они начинают проводить собрания. Я не удивлюсь, если в итоге ребят поставят на ставки. ЦСП внимательнейшим образом изучает документы.

Кстати, еще ничего не утверждено, это просто решили. То есть там в «вотсапах» проводят так называемые совещания. Ну, это полный привет. Я же говорил, что приход вице‑президента по спортивным рюмкам будет разваливать биатлон. Так и происходит.

– То есть одна из причин нынешних проблем – приход в СБР Павла Ростовцева?

– Это коллективная работа друзей: президента СБР и его заместителя по рюмкам, – сказал .