Виктория Сливко: «Ощущаю себя лучшей биатлонисткой страны, сделала для этого много. Мечтаю об Олимпиаде, но если мы никуда не поедем, цель – выступать стабильно и быть лучшей»

Биатлонистка Виктория Сливко рассказала о желании выступить на Олимпийских играх.

В минувшем сезоне Сливко стала первой в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).

«Ощущаю себя лучшей биатлонисткой страны, сделала для этого много. Довольна прошлым сезоном. Тренировалась весь сезон с Андреем Викторовичем (Падиным) по его плану, поэтому такой успех.

Самостоятельно готовлюсь, бывает, выхожу и одна. Сейчас тренируюсь с региональной командой, мы все здесь на сборе. Контролирует подготовку Падин, помогает регион на пристрелке и везде.

Грустно, что нет международных стартов, но мотивация все равно есть. Соревнования проходят, есть Кубок Содружества. Если человек хочет соревноваться, он будет лучшим, любые старты будут ответственными и важными.

Конечно, я мечтаю об Олимпиаде, но думаю, что в следующем сезоне цель, если мы никуда не поедем, – выступать стабильно и быть лучшей», – сказала 29-летняя спортсменка.

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