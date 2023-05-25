Виктория Сливко: «Ощущаю себя лучшей биатлонисткой страны, сделала для этого много. Мечтаю об Олимпиаде, но если мы никуда не поедем, цель – выступать стабильно и быть лучшей»

Теги сборная России жен Олимпийская сборная России Андрей Падин Олимпиада-2026 Виктория Сливко Кубок Содружества Биатлон

Биатлонистка Виктория Сливко рассказала о желании выступить на Олимпийских играх.

В минувшем сезоне Сливко стала первой в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).

«Ощущаю себя лучшей биатлонисткой страны, сделала для этого много. Довольна прошлым сезоном. Тренировалась весь сезон с Андреем Викторовичем (Падиным) по его плану, поэтому такой успех.

Самостоятельно готовлюсь, бывает, выхожу и одна. Сейчас тренируюсь с региональной командой, мы все здесь на сборе. Контролирует подготовку Падин, помогает регион на пристрелке и везде.

Грустно, что нет международных стартов, но мотивация все равно есть. Соревнования проходят, есть Кубок Содружества. Если человек хочет соревноваться, он будет лучшим, любые старты будут ответственными и важными.

Конечно, я мечтаю об Олимпиаде, но думаю, что в следующем сезоне цель, если мы никуда не поедем, – выступать стабильно и быть лучшей», – сказала 29-летняя спортсменка.

«Душу не накачаешь, а губы – ну какие есть». Женский разговор с Викой Сливко – лидером нашего биатлона

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6 комментариев

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selso99
Если Сливко лучшая биатлонистка страны, то Олимпиады нам, в принципе, не нужны.
+6
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+6
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Hardy
ор выше гор 🤣🤣🤣
+1
0
+1
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тоторо
Ответ Daniyar8
Впринципе в след.сезоне может и повторить успех. Резцова и Кайшева неизвестно в какой форме вернутся, остальные не факт, что спрогрессируют с нынешними тренерами. В итоге имеем несколько человек с одинаковыми шансами.
Гореева отберет лавры
+1
0
+1
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Gondeira
Ответ тоторо
Гореева отберет лавры
Очень надеюсь, что Настя будет прогрессировать, но у нашего женского биатлона идиотская тенденция - шаг вперед, два назад.((
0
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