Андрей Падин: «Рекомендовал Сливко работать в группе, но она решила готовиться самостоятельно. Ей комфортно в таком режиме»

Теги сборная России жен Андрей Падин Виктория Сливко Биатлон

Андрей Падин объяснил, почему Виктория Сливко предпочла остаться на самоподготовке.

– Многие ожидали увидеть в вашей группе Викторию Сливко, которая последние годы тренируется по вашим планам. Почему она решила готовиться самостоятельно и как вы намерены контролировать ее работу?

– Я и в прошлом году рекомендовал ей работать в группе, но это чисто ее решение. С моей стороны не было настойчивости, потому что она уже профессиональная и состоявшаяся спортсменка. Она приняла такое решение, потому что ей комфортно работать в таком режиме.

Возможно, после первого года индивидуальной подготовки ей стало еще легче. И обременять себя распорядком, который может в легкой форме создать дискомфорт, она не захотела.

Ничего страшного в этом нет. Я всегда готов принять любой выбор Вики. В любом случае я буду ей помогать в том же объеме, что и в прошедшем сезоне, – сказал Падин. 

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4 комментария

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Пенчекряк
Бежали от самоподготовок и к ним же прибежали.
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гилберт
Имидж ничто! Зона комфорта все!!!
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тоторо
Ответ Биатлонная зима
Вике надо бы подточить технику хода у Каминского , хуже точно не будет
видимл она сама понимает что уже поздно
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