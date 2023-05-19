Андрей Падин: «Рекомендовал Сливко работать в группе, но она решила готовиться самостоятельно. Ей комфортно в таком режиме»

Андрей Падин объяснил, почему Виктория Сливко предпочла остаться на самоподготовке.

– Многие ожидали увидеть в вашей группе Викторию Сливко, которая последние годы тренируется по вашим планам. Почему она решила готовиться самостоятельно и как вы намерены контролировать ее работу?

– Я и в прошлом году рекомендовал ей работать в группе, но это чисто ее решение. С моей стороны не было настойчивости, потому что она уже профессиональная и состоявшаяся спортсменка. Она приняла такое решение, потому что ей комфортно работать в таком режиме.

Возможно, после первого года индивидуальной подготовки ей стало еще легче. И обременять себя распорядком, который может в легкой форме создать дискомфорт, она не захотела.

Ничего страшного в этом нет. Я всегда готов принять любой выбор Вики. В любом случае я буду ей помогать в том же объеме, что и в прошедшем сезоне, – сказал Падин.

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