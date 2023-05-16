Максим Кугаевский: «Сливко будет готовиться с командой Тюмени за исключением одного сбора в горах. С планами будет помогать Падин»

Максим Кугаевский рассказал о плане подготовке Виктории Сливко к новому сезону.

В прошлом сезоне Сливко работала в сборной Тюменской области.

«Методика тренировок с Викой отработана в прошлом году. Система полностью отлажена.

Она будет готовиться с командой области за исключением одного сбора в горах, который пройдет в июне.

Также с планами ей будет помогать », – сказал главный тренер сборной Тюменской области.