Максим Кугаевский: «Сливко будет готовиться с командой Тюмени за исключением одного сбора в горах. С планами будет помогать Падин»

Теги сборная России жен Максим Кугаевский Андрей Падин Виктория Сливко Матч ТВ Биатлон

Максим Кугаевский рассказал о плане подготовке Виктории Сливко к новому сезону.

В прошлом сезоне Сливко работала в сборной Тюменской области.

«Методика тренировок с Викой отработана в прошлом году. Система полностью отлажена.

Она будет готовиться с командой области за исключением одного сбора в горах, который пройдет в июне.

Также с планами ей будет помогать Андрей Падин», – сказал главный тренер сборной Тюменской области. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий