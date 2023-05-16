Губерниев о составах групп: «СБР быстро забывает тех, кто защищал честь страны и прикрывал жопу великой биатлонной федерации»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Сергей Башкиров Александр Логинов Антон Бабиков Андрей Падин Ульяна Нигматуллина (Кайшева) сборная Тюменской области жен сборная Тюменской области Кристина Резцова Виктория Сливко Валерия Каюмова (Васнецова) Биатлон

Дмитрий Губерниев резко высказался о непопадании ряда биатлонистов в сборную России.

«Бабикову предложили в сборную вместо Логинова, который выбрал самоподготовку! Бабиков справедливо отказался! Сливко так же, как и Логинов, будет готовиться с Тюменью!

Миронову, увы, прокатили, молодых мам Кристину (Резцову) и Ульяну (Нигматуллину) тоже... Равно как и Каюмову... СБР быстро забывает тех, кто защищал честь страны и прикрывал жопу великой биатлонной федерации...» – написал Губерниев.

«Миронова в команду не попала, Логинов не хочет тренироваться со сборной, Бабиков уже начал работать с Уфой – в родном регионе. Что касается Виктории Сливко, то она поступает единственно правильным образом, потому что она блестяще выглядела, работая по планам Андрея Падина. В Тюмени Виктория по‑прежнему будет очень востребованной, будет конкурировать и бороться. Я совсем не удивлен.

Вопрос в том, что СБР даже не собирался объявлять составы тренерских групп в мае. Они собирались это сделать 1 июня. Но под мощным давлением общественности, в частности моим, они это сделали чуть раньше. Хорошо, что сохранили группу Сергея Башкирова.

Пусть дальше спокойно работают. Сейчас понятие сборной все равно выглядит эфемерным, потому что у нас нет международных стартов. Но в целом, люди, которые должны попадать на предсезонную подготовку, должны получить приглашение поработать с командой», – цитирует комментатора «Матч ТВ».

Логинов, Бабиков, Сливко и Миронова не вошли в составы групп на централизованную подготовку к сезону-2023/24

Латыпов будет тренироваться у Каминского, Цветков – у Башкирова, Серохвостов, Халили, Гореева и Носкова – у Истомина. СБР объявил составы групп

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3 комментария

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OnlyDendy
Дима, а каким боком Каюмова должна быть в группах тренировочных?
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Евгений - 79
Наш славный Гу считает себя минимум главным тренером обоих сборных. В каждую дыру пытается свой нос сунуть
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khinskiy
Судя по переходу Ульяны в Тюмень, молодых мам, таки, пристроили.
Нет особой необходимости тренироваться в группе и есть возможность посвятить больше времени ребёнку. Да и времени всего-ничего после родов прошло, чтобы сразу приступить к нагрузкам. А сидеть на лавочке, когда другие работают в полную силу, смысла нет.
Пока непонятно только с Мироновой.
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