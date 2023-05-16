Губерниев о составах групп: «СБР быстро забывает тех, кто защищал честь страны и прикрывал жопу великой биатлонной федерации»

Дмитрий Губерниев резко высказался о непопадании ряда биатлонистов в сборную России.

« предложили в сборную вместо , который выбрал самоподготовку! Бабиков справедливо отказался! Сливко так же, как и Логинов, будет готовиться с Тюменью!

Миронову, увы, прокатили, молодых мам (Резцову) и Ульяну ( ) тоже... Равно как и Каюмову... СБР быстро забывает тех, кто защищал честь страны и прикрывал жопу великой биатлонной федерации...» – написал .

«Миронова в команду не попала, Логинов не хочет тренироваться со сборной, Бабиков уже начал работать с Уфой – в родном регионе. Что касается Виктории Сливко, то она поступает единственно правильным образом, потому что она блестяще выглядела, работая по планам Андрея Падина. В Тюмени Виктория по‑прежнему будет очень востребованной, будет конкурировать и бороться. Я совсем не удивлен.

Вопрос в том, что СБР даже не собирался объявлять составы тренерских групп в мае. Они собирались это сделать 1 июня. Но под мощным давлением общественности, в частности моим, они это сделали чуть раньше. Хорошо, что сохранили группу Сергея Башкирова.

Пусть дальше спокойно работают. Сейчас понятие сборной все равно выглядит эфемерным, потому что у нас нет международных стартов. Но в целом, люди, которые должны попадать на предсезонную подготовку, должны получить приглашение поработать с командой», – цитирует комментатора «Матч ТВ».

Логинов, Бабиков, Сливко и Миронова не вошли в составы групп на централизованную подготовку к сезону-2023/24

Латыпов будет тренироваться у Каминского, Цветков – у Башкирова, Серохвостов, Халили, Гореева и Носкова – у Истомина. СБР объявил составы групп