Михаил Шашилов: «Тем, кто на централизованной подготовке, надо смотреть на Сливко и учиться. Не нужно дожидаться, когда вас выведут из состава и вы начнете «любить биатлон»

Михаил Шашилов считает, что Виктория Сливко станет примером для остальных биатлонисток.

– Весь сезон очень стабильно смотрелась Виктория Сливко, которая не тренировалась в сборной команде.

– Мы тут беседовали с Андреем Падиным (личным тренером Сливко) про нее – Вика же практически весь сезон проехала вместе с нами. Сезон, в котором она заболела ковидом, она была точно в таком же состоянии. И следующий сезон она пахала не меньше, чем сейчас. Думаю, все это и принесло свои плоды.

Тем более что за границей выступать не надо, психологически проще. Она большая молодец, создает конкуренцию. Доказывает, что люди могут самостоятельно готовиться и выступать не хуже тех, кто на централизованной подготовке.

А тем, кто на централизованной подготовке, надо смотреть на таких как Вика, и учиться. Не нужно дожидаться, когда вас выведут из состава и вы начнете «любить биатлон», – сказал тренер сборной России.

По итогам сезона-2022/23 Сливок заняла первое место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).