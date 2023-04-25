Михаил Шашилов: «Тем, кто на централизованной подготовке, надо смотреть на Сливко и учиться. Не нужно дожидаться, когда вас выведут из состава и вы начнете «любить биатлон»

Теги сборная России жен Андрей Падин Виктория Сливко Михаил Шашилов коронавирус Биатлон

Михаил Шашилов считает, что Виктория Сливко станет примером для остальных биатлонисток.

– Весь сезон очень стабильно смотрелась Виктория Сливко, которая не тренировалась в сборной команде.

– Мы тут беседовали с Андреем Падиным (личным тренером Сливко) про нее – Вика же практически весь сезон проехала вместе с нами. Сезон, в котором она заболела ковидом, она была точно в таком же состоянии. И следующий сезон она пахала не меньше, чем сейчас. Думаю, все это и принесло свои плоды.

Тем более что за границей выступать не надо, психологически проще. Она большая молодец, создает конкуренцию. Доказывает, что люди могут самостоятельно готовиться и выступать не хуже тех, кто на централизованной подготовке.

А тем, кто на централизованной подготовке, надо смотреть на таких как Вика, и учиться. Не нужно дожидаться, когда вас выведут из состава и вы начнете «любить биатлон», – сказал тренер сборной России.

По итогам сезона-2022/23 Сливок заняла первое место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).

3 комментария

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тоторо
чего? кайшеву с павловой гнобил значит за самоподготовку, только цп и никак иначе, а тут переобулся? вопил что кайшева миллион отнимает у удмуртских детей
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Утконос Никифорович
"Вика же практически весь сезон проехала вместе с нами."

примазывается как может,
+2
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khinskiy
Тем не менее Шашилов заявил, что Сливко не будет в его группе. И тогда возникает вопрос, а где она будет?
Освободившееся в группе Истомина место после отстранения Мироновой скорее всего достанется Нигматуллиной.
Убирать Довгую после того, как у неё пошли какие-то подвижки совсем уже глупо. Остальные все в этой группе сомнению не подлежат.

В группу Шашилова гарантированно войдут обе Шевченки, Казакевич, Дербушева и Батманова. Скорее всего и Зырянова, ибо Майгуров объявил о месте в основе для лучшей юниорки по рейтингу.
Глухвину не пропустит ЦСП, ибо нет оснований, но её проведут по "схеме Дербушевой", отняв деньги у детей.)))
Остаётся 2 места. Вот, кто на них окажется, это главная интрига ближайших недель.
Буртасовой можно не беспокоится.
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