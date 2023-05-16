Александр Поварницын: «Считаю, что какой бы флаг нам ни налепили, мы будем представлять свою родину»

Биатлонист Александр Поварницын рассказал об отношении к нейтральному статусу.

– Еще перед рекомендациями МОК вы признавались, что выступили бы даже в нейтральном статусе. Как поменялось ваше мнение после заявления Томаса Баха?

– Честно говоря, я не думаю, что мне решать, в каком статусе я буду выступать. Это всегда, к сожалению, делают спортивные чиновники, а не мы.

Что касается меня и моей позиции, я считаю, что в любом случае, какой бы флаг там нам ни налепили, мы будем представлять свою родину. Болельщики, смотря на то, как мы бежим, будут всегда ассоциировать нас с нашей родиной, а не с кем-то там другим.

Нам же, спортсменам, стоит задуматься, что наша карьера – очень короткий миг. Мы тратим на это свои силы, ресурсы, время – много всего. И будет очень жалко, если нас лишат .

– Если не получится исполнить мечту об Олимпиаде, что будете делать?

– Я считаю, что жить можно без Игр, но тебя должно что-то мотивировать, должна быть цель, ради которой ты в спорте. И как бы ни было, основной целью все-таки являются Олимпийские игры, сколько лет уже туда хочется. В прошлом году я был достаточно близок к этому, и это еще больше прибавило мне желания попасть на Игры, – сказал .