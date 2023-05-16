Александр Поварницын: «Считаю, что какой бы флаг нам ни налепили, мы будем представлять свою родину»

Теги сборная России Олимпиада-2026 Александр Поварницын Биатлон

Биатлонист Александр Поварницын рассказал об отношении к нейтральному статусу.

– Еще перед рекомендациями МОК вы признавались, что выступили бы даже в нейтральном статусе. Как поменялось ваше мнение после заявления Томаса Баха?

– Честно говоря, я не думаю, что мне решать, в каком статусе я буду выступать. Это всегда, к сожалению, делают спортивные чиновники, а не мы.

Что касается меня и моей позиции, я считаю, что в любом случае, какой бы флаг там нам ни налепили, мы будем представлять свою родину. Болельщики, смотря на то, как мы бежим, будут всегда ассоциировать нас с нашей родиной, а не с кем-то там другим.

Нам же, спортсменам, стоит задуматься, что наша карьера – очень короткий миг. Мы тратим на это свои силы, ресурсы, время – много всего. И будет очень жалко, если нас лишат Олимпиады.

– Если не получится исполнить мечту об Олимпиаде, что будете делать?

– Я считаю, что жить можно без Игр, но тебя должно что-то мотивировать, должна быть цель, ради которой ты в спорте. И как бы ни было, основной целью все-таки являются Олимпийские игры, сколько лет уже туда хочется. В прошлом году я был достаточно близок к этому, и это еще больше прибавило мне желания попасть на Игры, – сказал Поварницын.

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3 комментария

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Ермек Жолдаспаев
Можно налепить и флаг сша.все знают откуда вы.
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Анатолий К
Сейчас все спортсмены, которые засиделась уже без зарубежных стартов, бУдут " лепить флаги" и подобное, только "родина" у них понятие уже растяжимое, то- ли Удмуртия, то ли Тюмень. Пол- Удмуртии уже в Тюмени. И интересует их уже не Родина.
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