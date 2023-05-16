Александр Поварницын: «Раньше я в силу своей неграмотности, застенчивости боялся сказать тренерам, что мне нужно. Сейчас понял, что инициатива должна исходить от спортсмена»

Биатлонист Александр Поварницын рассказал, за счет чего добился прогресса в результатах.

– О чем вы говорили с перед началом подготовительного периода, что из этого удалось выполнить?

– Смотрите, хотелось бы немножко расширить нашу команду, потому что не только Сергей Башкиров занимается нашим тренировочным процессом.

Безусловно, все тренеры нацелены, чтобы мы показывали результаты. Это и Сергей Башкиров, и Дмитрий Шукалович, который занимался нашим функциональным тренингом в этом году, и Павел Валерьевич Максимов, который помогал очень сильно в этом году в тренировочном процессе. Вся вот эта троица прекрасно отработала.

Мы со всеми разговаривали о том, что в этом году будем пробовать как-то более жестко тренироваться, более экспериментально. Сначала было тяжело в летнюю подготовку, потому что не все привыкли там по две развивающие тренировки в день делать, но потом мы втянулись, понимали, что это то, что нужно то, что в дальнейшем даст результат.

– К новому сезону продолжите готовиться в группе Башкирова?

– Да. Если группа остается без изменений, конечно, я буду в ней готовиться.

– Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский отмечал, что вы сильно прибавили, а бегаете так быстро, как никогда раньше. В чем секрет успеха помимо того, что пришла осознанность в тренировочном плане?

– Это и есть секрет успеха. Когда ты осознанно подходишь к тренировочному процессу, ты понимаешь, какие тренировки для чего тебе нужны. Ты стараешься не просто выполнить план тренера под копирку, а пропускаешь все через себя. Ты идешь к тренеру и говоришь то, что тебе не хватает этого или этого, что нужно поработать над этим. Тренер идет тебе навстречу и начинает работать. Мне кажется, в этом и вся суть нашего взрослого спорта.

– Почему раньше не удавалось быть таким осознанным?

– Раньше я в силу, может, своей неграмотности, какой-то застенчивости боялся подойти к тренерам, сказать, что мне нужно, как я вижу тренировочный процесс, просто не мог банально разговаривать.

Сейчас я начал понимать, что инициатива должна исходить от самого спортсмена. Тебя никто не будет заставлять что-то делать, за тебя никто не подумает о том, как ты себя чувствуешь, стоит ли тебе выполнять тренировку или не стоит. Ты сам все должен доносить до тренера, – сказал .