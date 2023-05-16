Александр Поварницын: «Раньше я в силу своей неграмотности, застенчивости боялся сказать тренерам, что мне нужно. Сейчас понял, что инициатива должна исходить от спортсмена»

Теги сборная России Сергей Башкиров Максим Кугаевский Дмитрий Шукалович Александр Поварницын Павел Максимов Биатлон

Биатлонист Александр Поварницын рассказал, за счет чего добился прогресса в результатах.

– О чем вы говорили с Сергеем Башкировым перед началом подготовительного периода, что из этого удалось выполнить?

– Смотрите, хотелось бы немножко расширить нашу команду, потому что не только Сергей Башкиров занимается нашим тренировочным процессом.

Безусловно, все тренеры нацелены, чтобы мы показывали результаты. Это и Сергей Башкиров, и Дмитрий Шукалович, который занимался нашим функциональным тренингом в этом году, и Павел Валерьевич Максимов, который помогал очень сильно в этом году в тренировочном процессе. Вся вот эта троица прекрасно отработала.

Мы со всеми разговаривали о том, что в этом году будем пробовать как-то более жестко тренироваться, более экспериментально. Сначала было тяжело в летнюю подготовку, потому что не все привыкли там по две развивающие тренировки в день делать, но потом мы втянулись, понимали, что это то, что нужно то, что в дальнейшем даст результат.

– К новому сезону продолжите готовиться в группе Башкирова?

– Да. Если группа остается без изменений, конечно, я буду в ней готовиться.

– Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский отмечал, что вы сильно прибавили, а бегаете так быстро, как никогда раньше. В чем секрет успеха помимо того, что пришла осознанность в тренировочном плане?

– Это и есть секрет успеха. Когда ты осознанно подходишь к тренировочному процессу, ты понимаешь, какие тренировки для чего тебе нужны. Ты стараешься не просто выполнить план тренера под копирку, а пропускаешь все через себя. Ты идешь к тренеру и говоришь то, что тебе не хватает этого или этого, что нужно поработать над этим. Тренер идет тебе навстречу и начинает работать. Мне кажется, в этом и вся суть нашего взрослого спорта.

– Почему раньше не удавалось быть таким осознанным?

– Раньше я в силу, может, своей неграмотности, какой-то застенчивости боялся подойти к тренерам, сказать, что мне нужно, как я вижу тренировочный процесс, просто не мог банально разговаривать.

Сейчас я начал понимать, что инициатива должна исходить от самого спортсмена. Тебя никто не будет заставлять что-то делать, за тебя никто не подумает о том, как ты себя чувствуешь, стоит ли тебе выполнять тренировку или не стоит. Ты сам все должен доносить до тренера, – сказал Поварницын.

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2 комментария

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Биатлонная зима
Сколько лет бегал и только сейчас решил о чем- то заявить , ну вперед
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naPmu3aH
Ответ Биатлонная зима
Сколько лет бегал и только сейчас решил о чем- то заявить , ну вперед
Малый повзрослел...
0
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