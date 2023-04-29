Дмитрий Губерниев: «Учитывая, что вся сборная России по биатлону принадлежит к силовым структурам, шансов поехать на Игры в Милане у нас нет»

Дмитрий Губерниев уверен, что российские биатлонисты не поедут на Олимпиаду-2026 в Италии.

«Я являюсь пессимистом и уверен, что следующий сезон мы тоже будем ездить по России. Хорошо если один, а то и несколько. будет последней федерацией, которая допустит наших спортсменов.

И даже если будет вариант допуска, биатлон – военно-прикладной вид спорта. Ввоз оружия и патронов в другие страны будет затруднен. А ведь в следующем году мира поедет еще в Северную Америку, куда мы, конечно же, не поедем.

Шанс вернуться составляет десятую долю процента, если не сотую. Конца и края не видно.

И тут мы подходим к олимпийской теме. Учитывая, что вся сборная России по биатлону принадлежит к силовым структурам, шансов поехать на Игры в Милане у нас нет. Возможно, в Париж поедут теннисисты и все.

Критерии МОК абсолютно невыполнимы в текущих реалиях. Очень жаль спортсменов, лучшие годы которых проходят в изоляции. Можно только представить, как здорово выглядел бы на Кубке мира», – сказал .

Решение МОК – издевательство. Кажется, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты