Дмитрий Губерниев: «Учитывая, что вся сборная России по биатлону принадлежит к силовым структурам, шансов поехать на Игры в Милане у нас нет»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен МОК Дмитрий Губерниев IBU Эдуард Латыпов Олимпиада-2026 Биатлон

Дмитрий Губерниев уверен, что российские биатлонисты не поедут на Олимпиаду-2026 в Италии.

«Я являюсь пессимистом и уверен, что следующий сезон мы тоже будем ездить по России. Хорошо если один, а то и несколько. IBU будет последней федерацией, которая допустит наших спортсменов.

И даже если будет вариант допуска, биатлон – военно-прикладной вид спорта. Ввоз оружия и патронов в другие страны будет затруднен. А ведь в следующем году Кубок мира поедет еще в Северную Америку, куда мы, конечно же, не поедем.

Шанс вернуться составляет десятую долю процента, если не сотую. Конца и края не видно.

И тут мы подходим к олимпийской теме. Учитывая, что вся сборная России по биатлону принадлежит к силовым структурам, шансов поехать на Игры в Милане у нас нет. Возможно, в Париж поедут теннисисты и все.

Критерии МОК абсолютно невыполнимы в текущих реалиях. Очень жаль спортсменов, лучшие годы которых проходят в изоляции. Можно только представить, как здорово выглядел бы Латыпов на Кубке мира», – сказал Губерниев.

Решение МОК – издевательство. Кажется, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты

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6 комментариев

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Iuasamotu
Димка что биатлонист, что он говорит "мы", "у нас", "поедем-не поедем". Он то точно никуда не поедет, хоть в военно-портупейном виде, хоть в качестве приклада.
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Olga.t
Участие/неучастие российских спортсменов в международных стартах зависит от политической обстановки в первую очередь.
Но с чем я согласна с Губерниевым, вернёмся мы нескоро, увы.
Очень жаль большинство наших спортсменов, но некоторые сильно постарались для изоляции российского спорта.
+1
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maripous
В следующем сезоне вряд ли они куда-то поедут. Но до зимних игр еще несколько лет. Еще есть время .
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AIBOLIT66
Потерявши голову по волосам не плачут.
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Dr. Heisenberg
Отчего же? Вполне возможно, что к 2026 году никаких силовых структур здесь просто не останется, а бывшие российские спортсмены будут выступать под семью разными флагами.
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zommie
Ответ Iuasamotu
Димка что биатлонист, что он говорит "мы", "у нас", "поедем-не поедем". Он то точно никуда не поедет, хоть в военно-портупейном виде, хоть в качестве приклада.
возможно, все эти санкции, декларации и отстранения - просто предлог, чтобы не пускать в страну Губерниева и оградить спортсменов от его приставаний и идиотских вопросов
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