«Небольшой спойлер перед объявлением составов». Бажин показал фото с Колотовым, Поварницыным и Томшиным
Биатлонист Кирилл Бажин раскрыл «спойлер» перед объявлением составов сборной России.
«Небольшой спойлер перед объявлением составов команд.
Хоть наша команда еще не вся на сборе, но мы уже приступили к первому сбору в сезоне 2023/2024.
Г. Чайковский», – написал Бажил и показал снимок, на котором присутсвуют биатлонисты Олег Домичек, Василий Томшин, Иван Колотов и Александр Поварницын.
2 комментария