«Небольшой спойлер перед объявлением составов». Бажин показал фото с Колотовым, Поварницыным и Томшиным

Теги сборная России фото Александр Поварницын Василий Томшин Кирилл Бажин Иван Колотов Олег Домичек Биатлон

Биатлонист Кирилл Бажин раскрыл «спойлер» перед объявлением составов сборной России.

«Небольшой спойлер перед объявлением составов команд.

Хоть наша команда еще не вся на сборе, но мы уже приступили к первому сбору в сезоне 2023/2024.

Г. Чайковский», – написал Бажил и показал снимок, на котором присутсвуют биатлонисты Олег Домичек, Василий Томшин, Иван Колотов и Александр Поварницын.

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2 комментария

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Афанасия
Логинова что-то не видно
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Вероника Терюшкова
А кто 2 слева?
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