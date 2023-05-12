«Небольшой спойлер перед объявлением составов». Бажин показал фото с Колотовым, Поварницыным и Томшиным

Биатлонист Кирилл Бажин раскрыл «спойлер» перед объявлением составов сборной России.

«Небольшой спойлер перед объявлением составов команд.

Хоть наша команда еще не вся на сборе, но мы уже приступили к первому сбору в сезоне 2023/2024.

Г. Чайковский», – написал Бажил и показал снимок, на котором присутсвуют биатлонисты Олег Домичек, Василий Томшин, Иван Колотов и Александр Поварницын.