Кристина Резцова: «Сейчас мои тренировки – прогулка с коляской и максимум несколько подходов с подтягиваниями. Организм пока что не готов»

Кристина Резцова рассказала о возвращении к тренировкам после рождения второй дочери.

– На какой день после родов ты в каком-то виде вернулась к занятиям спортом?

– Родила я 31 марта, а на лыжах покаталась 8 апреля. Думала, что это будет закрытие сезона, но потом еще пару раз каталась ради удовольствия, чтобы подышать воздухом и вспомнить, что я когда-то на них каталась. На самом деле было не так просто. Мой организм говорил, что я забыла, что такое лыжи, давай-ка вспоминай.

– Сейчас ты как-то тренируешься?

– Пока я восстанавливаюсь и никак не тренируюсь. Сейчас такой период, когда мои тренировки – прогулка с коляской и максимум несколько подходов с подтягиваниями. Мой организм пока что не готов. Самое важное сейчас не торопиться, чтобы впоследствии не было никаких травм.

– В соцсетях ты дала понять, что вернешься в спорт в этом сезоне. Каким ты видишь план своей подготовки?

– План подготовки обсуждаю и с Виталием Викторовичем ( ), и с Артемом Евгеньевичем ( ), и с Иваном (Анисимовым, мужем – Sports.ru). Пока какого-то конкретного плана нет, все будет зависеть от того, как быстро я восстановлюсь. На самом деле, возвращаться после родов не так просто.

– Вариант работы в группе рассматривала или с двумя маленькими детьми это нереально? Как ты на это смотришь?

– Не хочу оставлять детей, если у меня будет такая возможность. Я хочу кормить Полюшку как можно дольше, и вообще я рожала для того, чтобы заниматься детьми. Хотелось бы ездить с детьми и с няней. Буду стараться сейчас организовать все эти моменты, чтобы планомерно готовиться к сезону, – сказала биатлонистка.