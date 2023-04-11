Екатерина Носкова: «Норицыну удалось до меня достучаться. Мы обнаружили, что у меня быстрый ход оружия»

Биатлонистка Екатерина Носкова сказала, как обнаружила ошибку в своей стрельбе.

– Ты готовилась к сезону с группой . Как это было?

– Это расхожее выражение, что спортсмену нужно найти своего тренера. И вот с Артемом Евгеньевичем и с Виталием Викторовичем Норицыным, который с нами работал по стрельбе, мне удалось наладить такой контакт. Норицын вроде бы не говорил ничего кардинально нового, чего я до этого не знала. Но именно ему удалось до меня достучаться.

Конечно, моя стрельба все равно не идеальна. Есть ошибки, которые закреплялись годами, и вот так в один момент все изменить нельзя.

– Что это за ошибки?

– Проблема была в том, что в тренировках я всегда стреляла хорошо. И я несколько лет не могла понять, почему же на соревнованиях не могу попадать так же. Копалась в голове, спрашивала тренеров, но никто не мог понять, что со мной.

С Виталием Викторовичем мы обнаружили, что у меня быстрый ход оружия, то есть я быстро перевожу винтовку с мишени. В тренировках мне хватает концентрации, чтобы вовремя остановить оружие и сделать выстрел. А в гонке – не справляюсь с колебаниями, и так как время нахождения на мишени очень маленькое, я просто не успеваю в нужный момент нажать на спуск.

Если притормозить себя и удерживать винтовку на мишени чуть дольше – процент попаданий сразу растет, – рассказала .

«Хотела доказать, что мы не слабые девчонки». Она пробежала все биатлонные гонки сезона и даже взяла медаль в лыжах