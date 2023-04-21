Гербулова о тренировках в группе Истомина и Норицына: «Существует тотальный контроль за правильностью питания, физическим и психологическим состоянием»

Наталья Гербулова рассказала об особенностях работы с тренерами Истоминым и Норицыным.

– , как вы оцениваете свои выступления в нынешнем сезоне?

– Если говорить конкретно обо мне, то оценю этот сезон как средний. Были и позитивные и негативные моменты. О негативе говорить не стану, поскольку считаю, что биатлон – такой вид спорта, где всегда необходимо концентрироваться на позитивных моментах.

Безотносительно себя и личных результатов скажу, что горжусь тем, как в этом сезоне выступала наша группа под руководством Артема Евгеньевича Истомина и Виталия Викторовича Норицына. Никогда себя не отделяю и воспринимаю каждую победу подруг по группе как свою и нашу общую.

– В чем заключаются особенности работы группы Истомина и Норицына по сравнению с другими специалистами, тренировавшими вас ранее?

– Не хочу проводить подобные сравнения. Они априори некорректны, поскольку все тренеры, с которыми я работала ранее, дали мне очень многое. За что им огромное спасибо! Что касается работы группы Истомина и Норицына, то эти специалисты прислушиваются к нам и нашим пожеланиям, касающимся тренировочного процесса. Существует тотальный контроль за правильностью питания, физическим и психологическим состоянием.

Мне очень нравится то, что Артем Евгеньевич постоянно применяет различные методики, упражнения и нагрузки из других видов спорта. Приходя на стадион, мы занимаемся легкой и тяжелой атлетикой, проводим между собой матчи в различных командных играх.

– Скажите честно, боитесь ли вы получить серьезную травму во время контактной игры или борьбы за мяч?

– Нет, я никогда не испытываю подобного страха, – сказала биатлонистка.