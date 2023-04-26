Глава НОК Беларуси: «Мы не бросаемся с головой в омут – только бы наших допустили. Есть определенные моменты, в которых мы никогда не переступим через себя»

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Глава НОК Беларуси высказался о допуске спортсменов к международным стартам.

«Вопрос не только в символике, есть ряд условий. Мы все слышали заявление Международного олимпийского комитета, где наметились вроде какие-то потепления, движения, с нашей точки зрения, в правильном направлении. Но решения были отданы на суд международным спортивным федерациям.

По Олимпиаде, квалификации речи пока не идет – только о международных соревнованиях. Здесь должна быть какая-то определенная красная черта, через которую мы не можем переступить. Только с уважением к нашей стране, нашим спортсменам мы сможем принимать участие в этих соревнованиях. Мы не бросаемся с головой в омут – только бы наших допустили. Есть определенные моменты, в которых мы никогда не переступим через себя», – сказал Виктор Лукашенко.

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1 комментарий

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maripous
При всем уважении к Беларуси, у нас не может быть абсолютно одинакового подхода и отношения к условиям допуска.
Потому что их армия не воюет, у них мобилизация не об’явлена. Поэтому они могут и согласится на что то. Но для нас никакие нейтралитеты в любой форме неприемлемы.
У нас не может быть сейчас никаких нейтральных людей, которые будут представлять страну.
Это нужно учитывать при выработке совместного заявления.
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