Глава НОК Беларуси: «Мы не бросаемся с головой в омут – только бы наших допустили. Есть определенные моменты, в которых мы никогда не переступим через себя»

Глава НОК Беларуси высказался о допуске спортсменов к международным стартам.

«Вопрос не только в символике, есть ряд условий. Мы все слышали заявление Международного олимпийского комитета, где наметились вроде какие-то потепления, движения, с нашей точки зрения, в правильном направлении. Но решения были отданы на суд международным спортивным федерациям.

По Олимпиаде, квалификации речи пока не идет – только о международных соревнованиях. Здесь должна быть какая-то определенная красная черта, через которую мы не можем переступить. Только с уважением к нашей стране, нашим спортсменам мы сможем принимать участие в этих соревнованиях. Мы не бросаемся с головой в омут – только бы наших допустили. Есть определенные моменты, в которых мы никогда не переступим через себя», – сказал Виктор Лукашенко.