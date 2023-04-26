Комиссия спортсменов ОКР обратится с заявлением к международным федерациям и НОК

Теги Олимпийская сборная России ОКР сборная Беларуси НОК Беларуси сборная Беларуси жен Лада Задонская Коньки/шорт-трек

Российская делегация приняла участие в национальном форуме атлетов в Минске.

«В рамках форума атлетов в Минске состоялась рабочая встреча представителей комиссий спортсменов НОК Беларуси и ОКР. Главными темами обсуждения на заседании стали защита прав спортсменов на международной арене, дальнейшее расширение сотрудничества спортсменов двух стран и реализация совместных проектов комиссий НОК двух наших стран.

Заместитель председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Лада Задонская также рассказала о подготовке комиссией спортсменов ОКР официального заявления, которое будет адресовано международным спортивным федерациям и НОК разных стран», – сообщили в ОКР.

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9 комментариев

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Валерий Петров
Ответ GtSwan
Таким заявлением позицию конечно высказать можно... Только оно вряд ли что изменит по существу.
Да, но сидеть сложа лапки и молча ждать у моря приговор западного барина тоже не выход.
Как раз больше спортсмены, а не чиновники должны свою позицию высказывать
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Александр Шульгин
Не прошло и года
+4
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GtSwan
Таким заявлением позицию конечно высказать можно... Только оно вряд ли что изменит по существу.
+1
0
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Любовь Гончарова
Осуждаем действия империалистов , ждем их окончательного догнивания и ... согласные на все , лишь бы выступать за рубежом .
+1
0
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Lukeria
Что мы там забыли, трансгендеры, однополые пары это же будущее их спорта, у нас их пропаганда запрещена законом как нам это будут транслировать?
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Sutekh Hexen
Ответ maripous
Я надеюсь, в этом заявлении не будет про согласие на белую тряпку?
Тебе то какая разница? Нравится смотреть первенство урюпинска?
+4
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