Комиссия спортсменов ОКР обратится с заявлением к международным федерациям и НОК

Российская делегация приняла участие в национальном форуме атлетов в Минске.

«В рамках форума атлетов в Минске состоялась рабочая встреча представителей комиссий спортсменов и . Главными темами обсуждения на заседании стали защита прав спортсменов на международной арене, дальнейшее расширение сотрудничества спортсменов двух стран и реализация совместных проектов комиссий НОК двух наших стран.

Заместитель председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Лада Задонская также рассказала о подготовке комиссией спортсменов ОКР официального заявления, которое будет адресовано международным спортивным федерациям и НОК разных стран», – сообщили в ОКР.

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