Роднина о россиянах на Олимпиаде: «Не надо произносить слово бойкот, этого только и ждут. Научитесь выдержке и терпению у нашего президента»

Теги Ирина Роднина МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Хуан Антонио Самаранч Томас Бах Париж-2024 Политика Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что не стоит говорить о бойкоте Олимпийских игр в Париже.

– Стоит ли президенту ОКР (Олимпийского комитета России) Станиславу Позднякову проявить радикальность и объявить о бойкоте Олимпийских игр в Париже?

– Не надо произносить слово бойкот. Они этого только и ждут, вынуждают нас пойти на такие шаги. Научитесь выдержке и терпению у нашего президента, возьмите пример с нашего бизнеса и экономики.

– Важно не прогнуться?

– Да. Сколько компаний и известнейших брендов ушли из России? Мы же хлопали дверьми. Ушли и ушли. А мы им льготные условия еще создавали.

– А как быть России перед Олимпиадой-2024?

– Люди будут собираться, решать. Мы практически год пробыли без международных соревнований. Легкая атлетика и вовсе без малого 10 лет находится в изоляции, столько натворила, что из-за нее в какой-то степени начали страдать. Правильно?

Нужно очень выдержанно и дипломатично сказать, что те условия, которые предлагаются России, неприемлемы. Ведь требования касаются не только спортсменов, но и болельщиков: кокошники не носить, шарфы спрятать. Слушайте, это что же такое?

– Если одежда цветов российского флага, то раздеваться и заходить на стадион в трусах?

– На маразм нужно смотреть как на маразм. У некоторых стран цвета флага совпадают с нашим. МОК влез в очень опасную ситуацию, как в политическую, так и в экономическую. Вся Европа содрогается, митинги и демонстрации больше носят экономический характер. Вот их санкции и дошли до Европы. А от чего лопаются банки в США?

Давайте возьмем в пример бывшего главу МОК Хуана Антонио Самаранча. Все боролись за чистоту олимпийского движения, чтобы оно не пропало, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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9 комментариев

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tim55555
Опять лиз нула.
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Andry 72
Насчёт бизнеса и экономики рассмешила 😀
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KMR
Если бы у него была выдержка,то он бы дождался выборов,в которых Зеля пролетел бы как фанера. А не повышал ему рейтинг с плинтусного до потолочного.
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Olga.t
Основная мысль, если не обращать внимание на "депутатские" включения, заключается в том, что Российской стороне не надо самой объявлять бойкот, чтобы не получить отстранение на два Олимпийских цикла.
Вот с этим я согласна, пусть МОК разруливает сам ситуацию.

Что касается условий, выдвинутых Бахом...
Да, практически закрывают путь большинству наших спортсменов. Но пусть работают с этим ОКР и спортивные чиновники, это их задача защищать спортсменов.
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Лека-Лека
Наш народ веками терпит, но ему от этого лучше не становится.
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expertmer2020
Кто первый произнесёт бойкот - бежит за водкой.
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Марьяж
Вот не люблю Роднину, но тут она озвучила правильные мысли - не ныть и подождать.
Скоро и МОК нашим будет.
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Aleksey Yashin
"Научитесь выдержке и терпению у нашего президента"
Терпению надо поучиться у нашего народа, вот кто терпит 24/7
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tyuiop tyuiop
кароче, всем спрятаться в бункер и многозначительно кашлять, а все непопулярные решения пусть проговаривают подчинённые типа Суровикино
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