Роднина о россиянах на Олимпиаде: «Не надо произносить слово бойкот, этого только и ждут. Научитесь выдержке и терпению у нашего президента»

Ирина Роднина считает, что не стоит говорить о бойкоте Олимпийских игр в Париже.

– Стоит ли президенту ОКР (Олимпийского комитета России) Станиславу Позднякову проявить радикальность и объявить о бойкоте Олимпийских игр в Париже?

– Не надо произносить слово бойкот. Они этого только и ждут, вынуждают нас пойти на такие шаги. Научитесь выдержке и терпению у нашего президента, возьмите пример с нашего бизнеса и экономики.

– Важно не прогнуться?

– Да. Сколько компаний и известнейших брендов ушли из России? Мы же хлопали дверьми. Ушли и ушли. А мы им льготные условия еще создавали.

– А как быть России перед Олимпиадой-2024?

– Люди будут собираться, решать. Мы практически год пробыли без международных соревнований. Легкая атлетика и вовсе без малого 10 лет находится в изоляции, столько натворила, что из-за нее в какой-то степени начали страдать. Правильно?

Нужно очень выдержанно и дипломатично сказать, что те условия, которые предлагаются России, неприемлемы. Ведь требования касаются не только спортсменов, но и болельщиков: кокошники не носить, шарфы спрятать. Слушайте, это что же такое?

– Если одежда цветов российского флага, то раздеваться и заходить на стадион в трусах?

– На маразм нужно смотреть как на маразм. У некоторых стран цвета флага совпадают с нашим. МОК влез в очень опасную ситуацию, как в политическую, так и в экономическую. Вся Европа содрогается, митинги и демонстрации больше носят экономический характер. Вот их санкции и дошли до Европы. А от чего лопаются банки в США?

Давайте возьмем в пример бывшего главу МОК Хуана Антонио Самаранча. Все боролись за чистоту олимпийского движения, чтобы оно не пропало, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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