Васильев о возможной смене гражданства российскими спортсменами: «Когда государство готовит тебя всю карьеру, предавать его – как минимум неэтично»

Теги сборная России сборная России жен МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Томас Бах Дмитрий Васильев Париж-2024 переходы Политика Биатлон

Дмитрий Васильев рассказал, считает ли предательством смену спортивного гражданства.

«Сложно сказать, поедут ли наши спортсмены на Олимпиаду. Кто-то, наверное, поедет сам по себе. Глава ОКР Поздняков уже высказал позицию, я с ней полностью согласен – до такой степени унижаться нам не стоит. Условия допуска будут такими, что мы перед МОК должны ползать на коленях. Я в этом не сомневаюсь, потому что чести и совести у нынешнего состава МОК просто никакой не осталось. С ними не о чем разговаривать.

Могут ли спортсмены поменять гражданство? Это их дело. Суть ведь в чем – наши спортсмены готовятся за счет государства, за редким исключением, когда помогают спонсоры. И когда государство готовит тебя всю карьеру, предавать его – как минимум неэтично. А как максимум – предательство в тяжелые минуты, когда стране не так просто. Я бы никогда в жизни так не поступил. Меня родители иначе воспитали. У меня четкие жизненные принципы.

Если не поедем, то можем потерять спорт? Нет, все будет в порядке. Вы ведь выживаемым в самых трудных ситуациях. Когда все плохо – мы встаем на ноги с колен и добиваемся выдающихся результатов», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

«Мы видим призывы, в частности, норвежских биатлонистов, не допускать наших спортсменов, даже тех, кто не имеют никакого отношения к СВО. За это спасибо нужно сказать как раз Томасу Баху, который все разрушил. Спортсмены должны соревноваться, а не высказываться на политические темы. В этот процесс их вовлек именно он, чем и разрушил основополагающий олимпийский тезис о том, что спорт должен находиться вне политики.

Теннис и заокеанский хоккей – исключительно коммерческие виды спорта, главным там являются деньги. Они существуют вне рамок олимпийского движения, которого уже и нет – господин Томас Бах его разрушил», – цитирует Васильева ТАСС.

«Позорный день для МОК». Угадайте, кто это сказал – российский чиновник или европеец?

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10 комментариев

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петрович сектор1
Спросити у Вайлда, Ана и пр Малкомов считает ли кто нибудь на их родине предателями
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ProstoVera
А с чего бы это государство (непонятно конкретно, кто это) создало такие условия. что спортсмен или продает свою душу государству, и именно государственные люди решают, поедет ли он на соревнования, достоин ли. А потом склоняет этого спортсмена, как хочет. Как вещь
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Павел Мельников
Ответ Александр Кудрявцев
Ну во первых и Главных эти спортсмены сами приняли допинг, а не кто либо накапал им в ложку и в стакан и сказал принимай
Уверены, что это так? :) В таких случаях отстраняют по отдельности, флагов и гимнов это не касается. Или это тоже из-за руcoфобий произошло?
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ProstoVera
Ответ Александр Кудрявцев
Ну во первых и Главных эти спортсмены сами приняли допинг, а не кто либо накапал им в ложку и в стакан и сказал принимай
Иначе в сборную не возьмут. Российский договорняк
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ProstoVera
Ответ Дэннис Молинарев
У меня у друга сын занимается в Хоккейной школе. Там весьма не малые расходы с родителей каждый месяц и при чем же тут государство? Тоже самое могу сказать про теннисистов, тоже знакомые кучу денег на своего ребёнка тратят. Конечно, Васильев и дальше будет нести чушь. Вопрос, почему его тут опять так много?
Несмотря на это, государство покрывает львиную долю расходов на хоккей. Я в курсе
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Александр Кудрявцев
Ответ Павел Мельников
А этично ли со стороны государства сначала допингом кормить собственных спортсменов, а потом губить остальным чистым карьеру, ради которой они годы тренировались?
Ну во первых и Главных эти спортсмены сами приняли допинг, а не кто либо накапал им в ложку и в стакан и сказал принимай
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Глеб Саратов
У меня, как налогоплательщика, куда больше вопросов вызывают другие бюджетники, особенно из гос.управления, а то, что условные спортсмены будут сбегать в т.н. "недружественные страны" это будет, наверно, самой последней из всех наших насущных проблем.
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melmi
Ответ Дэннис Молинарев
У меня у друга сын занимается в Хоккейной школе. Там весьма не малые расходы с родителей каждый месяц и при чем же тут государство? Тоже самое могу сказать про теннисистов, тоже знакомые кучу денег на своего ребёнка тратят. Конечно, Васильев и дальше будет нести чушь. Вопрос, почему его тут опять так много?
Есть пулл депутатов и ветеранов ( бывших спортсменов), которым звонят для комментариев
Проблема не то что они сами несут ересь , а в том что журналисты ради рейтингов изданий и сайтов сами преподносят нам этих горе-экспертов
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Дэннис Молинарев
У меня у друга сын занимается в Хоккейной школе. Там весьма не малые расходы с родителей каждый месяц и при чем же тут государство?
Тоже самое могу сказать про теннисистов, тоже знакомые кучу денег на своего ребёнка тратят.
Конечно, Васильев и дальше будет нести чушь. Вопрос, почему его тут опять так много?
+7
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Павел Мельников
А этично ли со стороны государства сначала допингом кормить собственных спортсменов, а потом губить остальным чистым карьеру, ради которой они годы тренировались?
+7
-4
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