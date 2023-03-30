Васильев о возможной смене гражданства российскими спортсменами: «Когда государство готовит тебя всю карьеру, предавать его – как минимум неэтично»

рассказал, считает ли предательством смену спортивного гражданства.

«Сложно сказать, поедут ли наши спортсмены на Олимпиаду. Кто-то, наверное, поедет сам по себе. Глава ОКР Поздняков уже высказал позицию, я с ней полностью согласен – до такой степени унижаться нам не стоит. Условия допуска будут такими, что мы перед МОК должны ползать на коленях. Я в этом не сомневаюсь, потому что чести и совести у нынешнего состава МОК просто никакой не осталось. С ними не о чем разговаривать.

Могут ли спортсмены поменять гражданство? Это их дело. Суть ведь в чем – наши спортсмены готовятся за счет государства, за редким исключением, когда помогают спонсоры. И когда государство готовит тебя всю карьеру, предавать его – как минимум неэтично. А как максимум – предательство в тяжелые минуты, когда стране не так просто. Я бы никогда в жизни так не поступил. Меня родители иначе воспитали. У меня четкие жизненные принципы.

Если не поедем, то можем потерять спорт? Нет, все будет в порядке. Вы ведь выживаемым в самых трудных ситуациях. Когда все плохо – мы встаем на ноги с колен и добиваемся выдающихся результатов», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

«Мы видим призывы, в частности, норвежских биатлонистов, не допускать наших спортсменов, даже тех, кто не имеют никакого отношения к СВО. За это спасибо нужно сказать как раз Томасу Баху, который все разрушил. Спортсмены должны соревноваться, а не высказываться на политические темы. В этот процесс их вовлек именно он, чем и разрушил основополагающий олимпийский тезис о том, что спорт должен находиться вне политики.

Теннис и заокеанский хоккей – исключительно коммерческие виды спорта, главным там являются деньги. Они существуют вне рамок олимпийского движения, которого уже и нет – господин Томас Бах его разрушил», – цитирует Васильева ТАСС.

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