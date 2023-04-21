Латыпов о комиссии спортсменов СБР: «Случаются проблемы у отдельных регионов или спортсменов. Теперь будет возможность быстро донести это до руководства»

Эдуард Латыпов рассказал о задачах комиссии спортсменов Союза биатлонистов России.

– На днях вы в составе группы биатлонистов вошли в состав комиссии спортсменов СБР. На добровольных началах?

– В прошлом году состоялось собрание. Зашла речь о том, что неплохо бы создать такую структуру для обратной связи спортсменов с федерацией и других насущных вопросов. Идею обсудили с двух сторон и руководство ее реализовало.

– Три первых пункта, требующих вмешательства комиссии?

– Срочных наболевших вопросов не назову, надо обсуждать. Но что-то оперативное случается не так уж редко. По организации соревнований, корректировке сборов, гонкам в сильный мороз, допустим. Случаются проблемы у отдельных регионов или спортсменов, оказавшихся в сложной ситуации. Теперь будет возможность быстро донести это до руководства.

Пока все в новинку, сезон покажет, на что можем повлиять, на что нет. В каких-то моментах спортсмены могли бы помочь, просто озвучив свою позицию, – сказал Латыпов.

Латыпов, Юрлова-Перхт, Цветков, Халили, Носкова, Поварницын и Дербушева вошли в состав комиссии спортсменов СБР