Латыпов о комиссии спортсменов СБР: «Случаются проблемы у отдельных регионов или спортсменов. Теперь будет возможность быстро донести это до руководства»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Эдуард Латыпов Биатлон

Эдуард Латыпов рассказал о задачах комиссии спортсменов Союза биатлонистов России.

– На днях вы в составе группы биатлонистов вошли в состав комиссии спортсменов СБР. На добровольных началах?

– В прошлом году состоялось собрание. Зашла речь о том, что неплохо бы создать такую структуру для обратной связи спортсменов с федерацией и других насущных вопросов. Идею обсудили с двух сторон и руководство ее реализовало.

– Три первых пункта, требующих вмешательства комиссии?

– Срочных наболевших вопросов не назову, надо обсуждать. Но что-то оперативное случается не так уж редко. По организации соревнований, корректировке сборов, гонкам в сильный мороз, допустим. Случаются проблемы у отдельных регионов или спортсменов, оказавшихся в сложной ситуации. Теперь будет возможность быстро донести это до руководства.

Пока все в новинку, сезон покажет, на что можем повлиять, на что нет. В каких-то моментах спортсмены могли бы помочь, просто озвучив свою позицию, – сказал Латыпов.

Латыпов, Юрлова-Перхт, Цветков, Халили, Носкова, Поварницын и Дербушева вошли в состав комиссии спортсменов СБР

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий