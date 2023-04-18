Латыпов, Юрлова-Перхт, Цветков, Халили, Носкова, Поварницын и Дербушева вошли в состав комиссии спортсменов СБР

Стал известен состав комиссии спортсменов Союза биатлонистов России.

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Комиссия спортсменов формируется сроком на четыре года, ее председатель будет избран голосованием членов комиссии.

«Мне кажется, у комиссии получился вполне рабочий состав из биатлонистов с авторитетом.

Комиссия создана для того, чтобы спортсмены могли в еще более полной мере принимать участие в решении тех целей и задач, которые стоят перед СБР. Это касается и улучшения организации наших соревнований, и решения проблем отдельных спортсменов, попавших в какую-то сложную жизненную ситуацию.

Надеюсь, что наша комиссия также будет взаимодействовать с комиссией атлетов , чтобы мнение и голос наших спортсменов услышали и в Международном союзе биатлонистов», – рассказал президент СБР Виктор Майгуров.