Латыпов, Юрлова-Перхт, Цветков, Халили, Носкова, Поварницын и Дербушева вошли в состав комиссии спортсменов СБР

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России IBU Виктор Майгуров Екатерина Юрлова-Перхт Максим Цветков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Тамара Дербушева (Воронина) Екатерина Носкова (Мошкова) Карим Халили Биатлон

Стал известен состав комиссии спортсменов Союза биатлонистов России.

В нее вошли Тамара Дербушева, Эдуард Латыпов, Екатерина Носкова, Александр Поварницын, Карим Халили, Максим Цветков и Екатерина Юрлова-Перхт.

Комиссия спортсменов формируется сроком на четыре года, ее председатель будет избран голосованием членов комиссии.

«Мне кажется, у комиссии получился вполне рабочий состав из биатлонистов с авторитетом.

Комиссия создана для того, чтобы спортсмены могли в еще более полной мере принимать участие в решении тех целей и задач, которые стоят перед СБР. Это касается и улучшения организации наших соревнований, и решения проблем отдельных спортсменов, попавших в какую-то сложную жизненную ситуацию.

Надеюсь, что наша комиссия также будет взаимодействовать с комиссией атлетов IBU, чтобы мнение и голос наших спортсменов услышали и в Международном союзе биатлонистов», – рассказал президент СБР Виктор Майгуров.

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18 комментариев

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Vyshelzaj
Ответ Биатлонная зима
Юрлова зачем? Она довольно возрастная биатлонистка и не может конкурировать со многим ходом. Это показал ЧР. Видимо блат существует что ни говори. Ничего не имею против Кати, но это факт
Так это не эстафетный состав, а комиссия спортсменов для решения общих вопросов. Там скорость не требуется
+11
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Dimdimdim7
Биатлонисты с авторитетом)
+3
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papadok
Ответ тоторо
а че требуется?
По-хорошему, мозгов бы чуть-чуть неплохо.
+3
0
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кот с дивана
Почему 4 мужчины и 3 женщины?
И где Сливко?
+4
-2
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тоторо
Ответ кот с дивана
Почему 4 мужчины и 3 женщины? И где Сливко?
наверно она по английски не умеет
+3
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Татьяна Бурова
Биатлонисты с авторитетом. А для кого это авторитеты? Для руководства, спортсменов,
МОК, ВАДА...
Они назначенные или выбранные?
+1
0
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paul83
бесполезный и бестолковый комитет какой-то, который ничего не решает
+5
-5
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тоторо
Ответ Биатлонная зима
Юрлова зачем? Она довольно возрастная биатлонистка и не может конкурировать со многим ходом. Это показал ЧР. Видимо блат существует что ни говори. Ничего не имею против Кати, но это факт
ну а дербушова с носковой? юрлова хоть на мировом уровне чего то достигла. хотя я кажется понимаю почему их выбрали - они не состоят в цска и динамо, будут диалог с айбию вести. у Тамары вроде как английский хороший
+2
-2
0
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тоторо
Ответ Vyshelzaj
Так это не эстафетный состав, а комиссия спортсменов для решения общих вопросов. Там скорость не требуется
а че требуется?
+2
-2
0
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Дмитрий Саблин
Ответ кот с дивана
Почему 4 мужчины и 3 женщины? И где Сливко?
Зачем там сливко?
0
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Dimdimdim7
Ответ тоторо
по нормальному надо было сливко куклину кайшеву и резцову в комитет
Я так понимаю,Юрлова ещё 4 года собирается в сборной околачиваться,как и бесполезная Дербушева
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