Латыпов, Юрлова-Перхт, Цветков, Халили, Носкова, Поварницын и Дербушева вошли в состав комиссии спортсменов СБР
Стал известен состав комиссии спортсменов Союза биатлонистов России.
В нее вошли Тамара Дербушева, Эдуард Латыпов, Екатерина Носкова, Александр Поварницын, Карим Халили, Максим Цветков и Екатерина Юрлова-Перхт.
Комиссия спортсменов формируется сроком на четыре года, ее председатель будет избран голосованием членов комиссии.
«Мне кажется, у комиссии получился вполне рабочий состав из биатлонистов с авторитетом.
Комиссия создана для того, чтобы спортсмены могли в еще более полной мере принимать участие в решении тех целей и задач, которые стоят перед СБР. Это касается и улучшения организации наших соревнований, и решения проблем отдельных спортсменов, попавших в какую-то сложную жизненную ситуацию.
Надеюсь, что наша комиссия также будет взаимодействовать с комиссией атлетов IBU, чтобы мнение и голос наших спортсменов услышали и в Международном союзе биатлонистов», – рассказал президент СБР Виктор Майгуров.
И где Сливко?
МОК, ВАДА...
Они назначенные или выбранные?