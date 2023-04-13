Юрий Каминский: «Буквально сегодня рассуждали с Куклиной, что нужно сделать Корневу, чтобы улучшить стрельбу. Она нам в этом плане помогает»

Теги сборная России сборная России жен Альбина Ахатова Юрий Каминский Лариса Куклина Александр Корнев Биатлон

Тренер Юрий Каминский высказался о стрелковых способностях биатлонистки Ларисы Куклиной.

– Насколько сложно вам в этом сезоне было работать не только с мужчинами, но и с женщинами?

– Сложно. Количество соревнований сразу увеличилось почти вдвое. Но было, конечно, интересно.

Лариса Куклина – сильный стрелок. Я в этой части слабо подготовлен как тренер, поэтому стараюсь учиться в том числе и у спортсменов. Буквально сегодня мы с ней рассуждали, что нужно сделать Корневу, чтобы улучшить стрельбу. Она нам и в этом плане помогает.

Лариса принесла нам позитив в стрелковой части. В основных соревнованиях у нее была процентовка, наверное, которую только Альбина Ахатова выдавала.

– Из Ларисы получился бы тренер?

– Думаю, да. Она хорошо понимает тренировочный процесс. Всем женщинам свойственна повышенная эмоциональность. Иногда у нее это проявляется, хотя, в целом, она очень выдержанная спортсменка.

У нее все есть, чтобы стать тренером – наверное, кроме желания. Как правило, спортсмены, которые хорошо понимают работу, не очень хотят становиться тренерами – считают, что это сложно, – сказал Каминский.

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