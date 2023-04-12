Экспертный совет Минспорта рекомендовал тренерам сборной России проанализировать итоги сезона в сравнении с ЧМ

Теги сборная России сборная России жен Чемпионат мира по биатлону Георгий Брюсов Юрий Каминский Министерство спорта России Биатлон

Экспертный совет Минспорта призвал сравнить результаты в российском и зарубежном биатлоне.

Об этом сообщил директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) Георгий Брюсов в своем телеграм-канале.

«Тренерам сборной России по биатлону экспертный совет рекомендовал более тесно сотрудничать с научно-методическим управлением ФГБУ «ЦСП», еще раз проанализировать итоги прошедшего сезона и провести сравнение выступлений российских спортсменов с показателями зарубежных биатлонистов на чемпионате мира», – заявил Брюсов.

Юрий Каминский в свою очередь отметил, что у экспертного совета не было серьезных нареканий к работе тренерского штаба сборной.

«Мы отчитались, особых нареканий не было», – цитирует Каминского ТАСС.

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10 комментариев

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evgeniy
Ответ Viks
сравнить результаты в российском и зарубежном биатлоне." --- Это как? Это же не прыжки в высоту!
Бородавко, как то же умудряется сравнивать результаты КМ и КР. Всегда было интересно, как он это делает.
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Vlad Zakirov
Ответ Viks
сравнить результаты в российском и зарубежном биатлоне." --- Это как? Это же не прыжки в высоту!
"Анализы мочи "у кого на финише лучше, тот и победил.
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Atsuktuvas
Главное не участие, а анализы.
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Yurij Zhemchuzhnikov
Это , как в недавнем опросе . Кто лучше : Большунов или Овечкин ?
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Дмитрий Осипов
это если кто-то из наших показал время лучше, чем Бё, то Басманный суд признает его Чемпионом мира на территории РФ?
+11
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Вечно в бане
«Тренерам сборной России по биатлону экспертный совет рекомендовал более тесно сотрудничать с научно-методическим управлением ФГБУ «ЦСП», еще раз проанализировать итоги прошедшего сезона и провести сравнение выступлений российских спортсменов с показателями зарубежных биатлонистов на чемпионате мира.»

Прекрасная цитата, полностью описывающая бесполезность различных ФГБУ в спорте. Напишут 100500 отчётов о написании отчётов, а пользы и смысла в этом ноль.
+3
0
+3
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Viks
сравнить результаты в российском и зарубежном биатлоне." --- Это как? Это же не прыжки в высоту!
+6
-2
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Melnikov1968
Я понимаю анализировать результаты в Легкой атлетика,где все более-менее похоже,кроме стадиона и погоды. А в лыжах и биатлоне анализ получится с большой долей погрешности.
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Назар Игорь
И что даст этот анализ российскому биатлону? Моральное удовлетворение?
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Red Wings the best
Анализируй,не анализируй-но эти соревнования как небо и земля.
На Кубке Мира совсем другой уровень сопротивления.
Это всем нормальным,адекватным людям и так понятно.
+8
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