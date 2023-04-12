Экспертный совет Минспорта рекомендовал тренерам сборной России проанализировать итоги сезона в сравнении с ЧМ
Экспертный совет Минспорта призвал сравнить результаты в российском и зарубежном биатлоне.
Об этом сообщил директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) Георгий Брюсов в своем телеграм-канале.
«Тренерам сборной России по биатлону экспертный совет рекомендовал более тесно сотрудничать с научно-методическим управлением ФГБУ «ЦСП», еще раз проанализировать итоги прошедшего сезона и провести сравнение выступлений российских спортсменов с показателями зарубежных биатлонистов на чемпионате мира», – заявил Брюсов.
Юрий Каминский в свою очередь отметил, что у экспертного совета не было серьезных нареканий к работе тренерского штаба сборной.
«Мы отчитались, особых нареканий не было», – цитирует Каминского ТАСС.
Прекрасная цитата, полностью описывающая бесполезность различных ФГБУ в спорте. Напишут 100500 отчётов о написании отчётов, а пользы и смысла в этом ноль.
На Кубке Мира совсем другой уровень сопротивления.
Это всем нормальным,адекватным людям и так понятно.