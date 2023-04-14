Юрий Каминский: «Любое неучастие в Олимпиаде – это минус, но сильным ударом не будет»

Юрий Каминский высказался о возможном пропуске Олимпийских игр.

– Верите, что выступим на ближайшей Олимпиаде в Париже?

– Это зависит от того, как будет складываться ситуация. Как дело пойдет к миру, тогда и выступим. МОК начал делать движения, что может открыть дорогу. Пока, конечно, это сыро. Что они предлагают, малоприемлемо для многих наших спортсменов. Я даже это не хочу обсуждать, сейчас это несерьезно.

Надо послушать, что скажет конгресс IBU, который пройдет в сентябре. После этого уже будет что-то ясно, но времени ещё достаточно много.

– Пропуск Олимпиады будет сильным ударом для российского спорта?

– Любое неучастие в Олимпиаде – это минус, но сильным ударом не будет. Наши руководящие организации, федерации, Минспорт, разрабатывают внутренние соревнования, которые достаточно хороши и позволяют спортсменам расти.

Да, лидеры немного страдают от того, что не участвуют. Потому что на сегодня это немного разные вещи. В следующем году будет Спартакиада – это тоже толчок, наподобие Олимпиады. В этом плане нашими функционерами производятся положительные действия, – сказал Каминский.