Юрий Каминский: «Любое неучастие в Олимпиаде – это минус, но сильным ударом не будет»

Теги сборная России сборная России жен МОК Юрий Каминский Биатлон

Юрий Каминский высказался о возможном пропуске Олимпийских игр.

– Верите, что выступим на ближайшей Олимпиаде в Париже?

– Это зависит от того, как будет складываться ситуация. Как дело пойдет к миру, тогда и выступим. МОК начал делать движения, что может открыть дорогу. Пока, конечно, это сыро. Что они предлагают, малоприемлемо для многих наших спортсменов. Я даже это не хочу обсуждать, сейчас это несерьезно.

Надо послушать, что скажет конгресс IBU, который пройдет в сентябре. После этого уже будет что-то ясно, но времени ещё достаточно много.

– Пропуск Олимпиады будет сильным ударом для российского спорта?

– Любое неучастие в Олимпиаде – это минус, но сильным ударом не будет. Наши руководящие организации, федерации, Минспорт, разрабатывают внутренние соревнования, которые достаточно хороши и позволяют спортсменам расти.

Да, лидеры немного страдают от того, что не участвуют. Потому что на сегодня это немного разные вещи. В следующем году будет Спартакиада – это тоже толчок, наподобие Олимпиады. В этом плане нашими функционерами производятся положительные действия, – сказал Каминский. 

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7 комментариев

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Владимир Ш
Отрицание и гнев пройдены
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Yury Sin
Конечно не будет. Для Каминского. Его же там и так не ждали )
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Gregari
Ответ DpeMa111
Сколько бестолковых говорящих голов, лишь бы царьку приятно было, а то, что спортсмены выбыли уже на несколько лет из больших соревнований, отдавая всего себя тренировкам, всем плевать
Так и спортсменам плевать на это. Они получают такие же бабки и сидят дома. Им это подходит.
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Oleg
Жизнь переоценена.
Налог 2000 руб с каждого мужчины на СВО это копейки.
Спортсмен без Олимпиады не сильный удар.
Доллар бумажка.
Нет машин так зачем вам дороги.
Зарплата 17 000 руб это средний класс.

Вот тезисы власти и самое печальное, что такое открытое издевательство над собой народ поддерживает.
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Мистер Блин
расти не позволяют точно, а вот бабки платят, чтобы рот на замок у всех, это точно. позорище. пресмыкающиеся
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Павел Мельников
А каким, слабым ударом? Юрий сам не выступал на таком уровне. Он готовит спортсменов, но говорить от их лица - это чересчур.
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DpeMa111
Сколько бестолковых говорящих голов, лишь бы царьку приятно было, а то, что спортсмены выбыли уже на несколько лет из больших соревнований, отдавая всего себя тренировкам, всем плевать
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