Юрий Каминский: «Любое неучастие в Олимпиаде – это минус, но сильным ударом не будет»
Юрий Каминский высказался о возможном пропуске Олимпийских игр.
– Верите, что выступим на ближайшей Олимпиаде в Париже?
– Это зависит от того, как будет складываться ситуация. Как дело пойдет к миру, тогда и выступим. МОК начал делать движения, что может открыть дорогу. Пока, конечно, это сыро. Что они предлагают, малоприемлемо для многих наших спортсменов. Я даже это не хочу обсуждать, сейчас это несерьезно.
Надо послушать, что скажет конгресс IBU, который пройдет в сентябре. После этого уже будет что-то ясно, но времени ещё достаточно много.
– Пропуск Олимпиады будет сильным ударом для российского спорта?
– Любое неучастие в Олимпиаде – это минус, но сильным ударом не будет. Наши руководящие организации, федерации, Минспорт, разрабатывают внутренние соревнования, которые достаточно хороши и позволяют спортсменам расти.
Да, лидеры немного страдают от того, что не участвуют. Потому что на сегодня это немного разные вещи. В следующем году будет Спартакиада – это тоже толчок, наподобие Олимпиады. В этом плане нашими функционерами производятся положительные действия, – сказал Каминский.
Налог 2000 руб с каждого мужчины на СВО это копейки.
Спортсмен без Олимпиады не сильный удар.
Доллар бумажка.
Нет машин так зачем вам дороги.
Зарплата 17 000 руб это средний класс.
Вот тезисы власти и самое печальное, что такое открытое издевательство над собой народ поддерживает.