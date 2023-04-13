Каминский об итогах сезона: «Позитива больше, чем негатива. Организация соревнований почти всегда на уровне Кубка мира, а иногда и выше»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России чемпионат России Юрий Каминский Кубок России Биатлон

Тренер российских биатлонистов Юрий Каминский подвел итоги сезона.

– Какой позитив может вынести старший тренер сборной из такого сезона?

– Позитива больше, чем негатива. Во-первых, классная организация и проведение соревнования – почти всегда на уровне Кубка мира, а иногда и выше. Даже придраться не к чему, хотя я умею это делать. Во-вторых, сезон был очень сложный. Мы посмотрели адаптивную реакцию спортсменов на большое количество стартов. Здесь все тонкие места проявились. Это важно знать в работе.

Но в позитиве есть и другая сторона. Большое количество стартов приводило к тому, что спортсмены начали болеть. В каких-то группах – больше, в каких-то – меньше. Чувствую, что заболевания связаны с перебором соревновательной активности. Не зря мы снизили количество стартов в новом календаре, – сказал Каминский.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
papadok
Давно надо было самим от КМ отстраниться. Сколько позитива недосчитались за годы участия в нем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JL JL
Как так? Как можно? Все внутренние соревнования всегда (как минимум, как всем известно, в том числе и в Кндр), на 9 голов выше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
классная организация и проведение соревнования – почти всегда на уровне Кубка мира, а иногда и выше." --- А зачем вам КМ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий