Каминский об итогах сезона: «Позитива больше, чем негатива. Организация соревнований почти всегда на уровне Кубка мира, а иногда и выше»

Тренер российских биатлонистов Юрий Каминский подвел итоги сезона.

– Какой позитив может вынести старший тренер сборной из такого сезона?

– Позитива больше, чем негатива. Во-первых, классная организация и проведение соревнования – почти всегда на уровне Кубка мира, а иногда и выше. Даже придраться не к чему, хотя я умею это делать. Во-вторых, сезон был очень сложный. Мы посмотрели адаптивную реакцию спортсменов на большое количество стартов. Здесь все тонкие места проявились. Это важно знать в работе.

Но в позитиве есть и другая сторона. Большое количество стартов приводило к тому, что спортсмены начали болеть. В каких-то группах – больше, в каких-то – меньше. Чувствую, что заболевания связаны с перебором соревновательной активности. Не зря мы снизили количество стартов в новом календаре, – сказал .