Губерниев – на вопрос о разочаровании сезона: «Халили и Казакевич. Потенциал невероятный, но вот раскрыть они его никак не могут»

Теги сборная России сборная России жен чемпионат России Дмитрий Губерниев Юрий Каминский Эдуард Латыпов Виктория Сливко Ирина Казакевич Никита Поршнев Екатерина Носкова (Мошкова) Карим Халили Евгений Емерхонов Наталия Шевченко (Мекрюкова) Александр Корнев Биатлон

Губерниев объяснил, почему считает Халили и Казакевич разочарованием сезона.

«Разочарование сезона? Поскольку я очень сильно люблю этих спортсменов, спрос с них особый, и пусть ребята на меня не обижаются. Я очень надеюсь, что они сделают выводы и все пойдет по‑другому.

Речь про [Карима] Халили и [Ирину] Казакевич. Потенциал у них невероятный, но вот раскрыть они его никак не могут», – заявил Дмитрий Губерниев.

Также спортивный комментатор рассказал, кого считает лучшим спортсменом, тренером и открытием сезона.

«Главный биатлонист сезона – это Эдуард Латыпов. У женщин я бы поставил знак равенства между Екатериной Носковой и Викторией Сливко.

Открытие сезона: тут без всякого сомнения Наталия Шевченко. Среди парней это Никита Поршнев. Пусть он и опытный, но феерия на чемпионате России закрыли все его проблемы, которые были ранее. Также я бы выделил бы такими маленькими открытиями сезона Александр Корнев и Евгений Емерхонов.

Лучший тренер — это Каминский, тоже без сомнений. Опытный наставник не только в лыжах, но уже и в биатлоне. Он мастер подводки к главным стартам. Отличный методист и педагог», – отметил Губерниев.

1 комментарий

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encaro_one
Да что Поршнев, с ним всё понятно уже какой год, выезжает на европейский снег уже с сервисом сборной России и обычный средняк, что и до уровня КМ во внутренней конкуренции не всегда дотягивает.
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