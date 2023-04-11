Губерниев – на вопрос о разочаровании сезона: «Халили и Казакевич. Потенциал невероятный, но вот раскрыть они его никак не могут»

Губерниев объяснил, почему считает Халили и Казакевич разочарованием сезона.

«Разочарование сезона? Поскольку я очень сильно люблю этих спортсменов, спрос с них особый, и пусть ребята на меня не обижаются. Я очень надеюсь, что они сделают выводы и все пойдет по‑другому.

Речь про [Карима] Халили и [Ирину] Казакевич. Потенциал у них невероятный, но вот раскрыть они его никак не могут», – заявил Дмитрий Губерниев.

Также спортивный комментатор рассказал, кого считает лучшим спортсменом, тренером и открытием сезона.

«Главный биатлонист сезона – это Эдуард Латыпов. У женщин я бы поставил знак равенства между Екатериной Носковой и Викторией Сливко.

Открытие сезона: тут без всякого сомнения Наталия Шевченко. Среди парней это Никита Поршнев. Пусть он и опытный, но феерия на чемпионате России закрыли все его проблемы, которые были ранее. Также я бы выделил бы такими маленькими открытиями сезона Александр Корнев и Евгений Емерхонов.

Лучший тренер — это Каминский, тоже без сомнений. Опытный наставник не только в лыжах, но уже и в биатлоне. Он мастер подводки к главным стартам. Отличный методист и педагог», – отметил Губерниев.