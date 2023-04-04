Максим Цветков: «Сезон-2022/23 для меня завершен. Было много сложностей и проблем, но, уверен, все это решим в подготовительном этапе»

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Биатлонист Максим Цветков сообщил о досрочном завершении сезона

Спортсмен пропустит заключительную гонку сезона.

«Сезон-2022/23 для меня завершен. Спасибо большое за вашу поддержку, в этом году она была невероятно важна для меня. Было много сложностей и проблем, но, уверен, все это решим в подготовительном этапе.

Сейчас отправляюсь домой, а 7-го числа начинается подготовка к новому сезону. Стартуем с Белокурихи, Алтай. Где займемся самым важным для меня сейчас, здоровьем

Спасибо «Матч ТВ» и СБР за организацию и освещение наших стартов, для Кубка России/Кубка Содружества/чемпионата России это очень большой шаг вперед. Надеюсь, в будущем мы сможем поднять планку еще выше!» – написал Цветков.

5 апреля в Увате рамках чемпионата России биатлонисты пробегут марафон.

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1 комментарий

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Luna02
Здоровья Максиму и всего самого доброго..
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