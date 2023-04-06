Эдуард Латыпов: «Естественно, на Кубке мира призовые больше, чем в России. Но это первый год, с каждым годом призовые будут повышаться»

Теги сборная России Кубок России Эдуард Латыпов деньги Кубок Содружества Биатлон

Эдуард Латыпов заявил, что с каждым годом призовые на внутрироссийских стартах будут расти

– На Кубке Содружества хорошие призовые, насколько тебя это мотивирует?

– Всегда мотивирует, в любом случае приятно. Материальный бонус тоже немаловажный, как и сама победа в спорте.

Для каждого спортсмена есть мотивация хорошо заработать, это хорошо. Я думаю, альтернатива Кубку мира уже есть, но по призовым разница, конечно, большая.

Однако первый год в России проводится по такой системе, когда на Кубке Содружества и на Кубке России есть призовые. Это очень хорошо, радует и мотивирует спортсменов.

– Разница большая в минусовую сторону? На Кубке мира ты больше зарабатывал?

– Естественно, на Кубке мира призовые больше, чем в России. Но это первый год, с каждым годом призовые будут повышаться, будут привлекаться разные спонсоры, которым это интересно.

На Кубке мира состязаются лучшие атлеты мира. В любом случае, там спонсоры и призовые будут более крупные, – сказал Латыпов. 

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9 комментариев

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Viks
с каждым годом призовые будут повышаться» ---С какого? В следующем году СБР получит меньше денег из бюджета да и курс рубля падает.
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тоторо
Витя ничего не делает чтоб прзовые повышались , новых спонсоров не ищет, Нуждов нашёл пари матч, и Витя булки расслабил
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Татьяна Солотина
Блажен, кто верует!
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свободу попугаю
" По телевизору сказали", добавил Эдик
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Hardy
а цены ещё быстрее будут повышаться 😂
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Биатлонная зима
А кто сказал, что призовые в России будут повышаться?
Это на марафоне призовые не СБР , а частные
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Дмитрий
Только покупать товаров на эти призовые, Эдик, ты будешь с каждым годом все меньше и меньше
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encaro_one
Не будут.
Местным "спонсорам" вы не нужны, буки после большого скачка ставок, связанных с ОИ22 сократят ваше финансирование.
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Alsjd
Наивный Эдуард
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