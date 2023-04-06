Эдуард Латыпов: «Естественно, на Кубке мира призовые больше, чем в России. Но это первый год, с каждым годом призовые будут повышаться»

Эдуард Латыпов заявил, что с каждым годом призовые на внутрироссийских стартах будут расти

– На Кубке Содружества хорошие призовые, насколько тебя это мотивирует?

– Всегда мотивирует, в любом случае приятно. Материальный бонус тоже немаловажный, как и сама победа в спорте.

Для каждого спортсмена есть мотивация хорошо заработать, это хорошо. Я думаю, альтернатива Кубку мира уже есть, но по призовым разница, конечно, большая.

Однако первый год в России проводится по такой системе, когда на Кубке Содружества и на Кубке России есть призовые. Это очень хорошо, радует и мотивирует спортсменов.

– Разница большая в минусовую сторону? На Кубке мира ты больше зарабатывал?

– Естественно, на Кубке мира призовые больше, чем в России. Но это первый год, с каждым годом призовые будут повышаться, будут привлекаться разные спонсоры, которым это интересно.

На Кубке мира состязаются лучшие атлеты мира. В любом случае, там спонсоры и призовые будут более крупные, – сказал Латыпов.

Как наш биатлон без Кубка мира? Растеряли олимпийцев, разозлили Губерниева и финишируют с флагом 🤷‍♂