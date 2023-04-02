Виктор Майгуров: «В будущем сезоне сократим календарь – вместо 42 гонок будет 37. Реально спортсмены не выдерживают»
Союз биатлонистов России сократил число гонок в российском сезоне-2023/24.
«В будущем сезоне мы немножко календарь подсократили – вместо 42 гонок будет 37. Так же как на Кубке мира примерно, плюс чемпионат мира.
Реально уже подходили тренеры и спортсмены – не выдерживают», – сказал глава СБР Виктор Майгуров в эфире Матч ТВ.
У вас же из этих 37 гонок часть отменится, на остальных будут массовые пропуски среди лидеров.
Лучше бы подумали над организацией, доступными локациями проведения и трансляциями не в будние дни, а удобные выходные.