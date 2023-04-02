Виктор Майгуров: «В будущем сезоне сократим календарь – вместо 42 гонок будет 37. Реально спортсмены не выдерживают»

Теги сборная России сборная России жен чемпионат России Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Кубок России Кубок Содружества Биатлон

Союз биатлонистов России сократил число гонок в российском сезоне-2023/24.

«В будущем сезоне мы немножко календарь подсократили – вместо 42 гонок будет 37. Так же как на Кубке мира примерно, плюс чемпионат мира.

Реально уже подходили тренеры и спортсмены – не выдерживают», – сказал глава СБР Виктор Майгуров в эфире Матч ТВ.

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2 комментария

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maximus388
На КМ конкуренция в разы выше и он более емкий, даже с учетом ЧМ сезон уже закончен.
У вас же из этих 37 гонок часть отменится, на остальных будут массовые пропуски среди лидеров.
Лучше бы подумали над организацией, доступными локациями проведения и трансляциями не в будние дни, а удобные выходные.
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Viks
Реально вам денег дадут намного меньше
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