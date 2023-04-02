Виктор Майгуров: «В будущем сезоне сократим календарь – вместо 42 гонок будет 37. Реально спортсмены не выдерживают»

биатлонистов России сократил число гонок в российском сезоне-2023/24.

«В будущем сезоне мы немножко календарь подсократили – вместо 42 гонок будет 37. Так же как на Кубке мира примерно, плюс чемпионат мира.

Реально уже подходили тренеры и спортсмены – не выдерживают», – сказал глава СБР Виктор Майгуров в эфире Матч ТВ.