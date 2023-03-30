Павел Ростовцев: «В проекте календаря на следующий сезон 37 стартов. Главный старт – Спартакиада, которая будет проходить в Златоусте»

Павел Ростовцев рассказал, каким будет календарь внутрироссийских стартов в следующем сезоне.

– Какие главные изменения в календарном плане можно выделить?

– В календаре текущего сезона большое количество стартов – 43. На Кубке мира спортсмены бегут 37 гонок. Понятно, что все спортсмены также участвуют в чемпионатах своих стран – это еще три-четыре гонки, и иногда в сумме получается 40-43, но, выступая на Кубке мира, половина команды не пробегает и 70% от этих 37 гонок.

Кто-то не попадает в пасьют, кто-то в масс-старт или в эстафету, поэтому соревновательная нагрузка не такая большая. В России же спортсмены на соревнованиях представляют регионы, получают от них финансирование, и они почти все гонки так или иначе бегут.

Поэтому 43 старта – это было очень много. Тренеры говорили мне об этом и о том, что плотный график соревнований не позволяет осуществлять тренировочный процесс в соревновательный период.

Эти вещи мы попытались проработать. У нас были свои предложения, мы их подготовили с тренерским составом сборной во взаимодействии с регионами. Отрадно, что новый календарь на 90% был принят на основании выводов и предложений тренеров сборной команды страны.

Поэтому у нас уменьшается количество стартов – в проекте календаря их 37. И, самое главное, у нас четко выделен главный старт сезона – это Спартакиада сильнейших, которая будет проходить в Златоусте (Челябинская область) с 9 по 19 февраля, именно в период проведения главного старта международного сезона.

Также в этом календаре появились паузы для тренировочных мероприятий. Первый соревновательный блок у нас заканчивается 18 декабря, а второй, январский, начинается 3 января.

Поэтому у тренеров и спортсменов будет две недели как отдохнуть, так и подготовиться к январю. Далее 22 января заканчиваются соревнования второго соревновательного блока, и до Спартакиады будет достаточно времени, чтобы подготовиться и, желательно, подойти к пику формы именно к Спартакиаде.

Было много дискуссий по чемпионату России. Понятно, что в этом году погодные условия экстремальные, но при проведении чемпионата России в Тюмени в период с 23 марта по 1 апреля есть большая вероятность попадания в такие теплые погодные условия.

Мы взвесили все плюсы и минусы: не так много у нас стадионов, где могут обеспечить качественное проведение соревнований, и с учетом проекта календаря лыжных гонок в последней редакции сдвинули на неделю чемпионат России в Тюмени. Всех это устраивает.

Посмотрим, что из этого получится. Приятно, что календарь появился уже в конце текущего сезона, и сегодня есть четкое понимание по дисциплинам, по местам проведения соревнований следующего сезона, чтобы тренеры могли уже составлять индивидуальные планы для своих спортсменов.

– А если российских биатлонистов допустят до международных стартов?

– В любом случае этот календарь останется для тех, кто будет участвовать в российских соревнованиях, возможно, претерпит изменения, чтобы лучше состыковываться с международным календарем.

Как и любой документ, это не догма, в него всегда можно вносить изменения. Главное, чтобы они были выверенные, взвешенные и обоснованные, – сказал Ростовцев.