Жаклен ответил тренеру на слова о депрессии: «Утверждать, что у кого-то депрессия, должен врач. Публичное заявление – это раскрытие врачебной тайны»

Теги сборная Франции Венсан Виттоз Эмильен Жаклен Биатлон

Французский биатлонист Эмильен Жаклен ответил на слова тренера о своей депрессии.

«Здесь речь о болезни. Надо сказать вслух – это депрессия», – ранее заявил тренер сборной Франции Венсан Виттоз, говоря о Жаклене.

«Утверждать, что у кого-то депрессия или болезнь, должен врач. Публичное заявление об этом без согласия человека является раскрытием врачебной тайны.

Депрессия – это важная, сложная тема. Использовать ее для объяснения проблем в выступлениях – нелепо.

Это не делает чести тем, кто тыкает пальцем в людей, страдающих от этого, и сваливает все в одну кучу.

Возможно, такая бестактность связана с чрезмерной эмоциональностью, но тема слишком важна, чтобы игнорировать ее», – сказал Жаклен.

Венсан Виттоз: «У наших лидеров негативная динамика: Жаклен страдает депрессией, а Фийон-Майе не слушал предупреждения, что год будет трудным»

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9 комментариев

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sergei71
Ответ Vicing Charlsson
Мужская сборная Франции напоминает ТИТАНИК, ещё несколько лет назад выглядил непотопляемым, сильная основа, талантливая молодёжь и хороший тренерский штаб. Многие, в том числе Тарий Бе считали что Французы будут сильны. Но всё рушится прямо на глазах, первым ушёл Фуркад, потом Дистье, Гигона и Кентен регрессируют. Молодые Буржуа Републик, Эмильен Клод , Перия Ботоне потерялись. В корабле бунт, пожар и тонет.
Справедливости ради, там все мужские сборные, кроме норвежской, затонувшие титаники. Французы даже в таком дохлом состоянии уже традиционно вторые в кубке наций.
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Renki
Вот только первым эту врачебную тайну раскрыл сам Жаклен. Смысл теперь возмущаться-то?
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Татьяна Довженко
Ответ encaro_one
Сам факт обращения к врачу это врачебная тайна. Если говорит о "страдает от депрессии", то это поставленный диагноз по итогам обращения.
своими розказнями, что и как не нужно было говорить тренерам, он только его подтвердил.
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encaro_one
Ответ Doctor V
Нет там никакой врачебной тайны, ибо нет врачебного диагноза, который мог быть раскрыт.
Сам факт обращения к врачу это врачебная тайна.
Если говорит о "страдает от депрессии", то это поставленный диагноз по итогам обращения.
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Пенчекряк
По тебе и так всё понятно. И комментарий врача не нужен.
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ByKolles
Жаклен прав, тренеры не в праве говорить о таких вещах без разрешения самого спортсмена.
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Vicing Charlsson
Мужская сборная Франции напоминает ТИТАНИК, ещё несколько лет назад выглядил непотопляемым, сильная основа, талантливая молодёжь и хороший тренерский штаб. Многие, в том числе Тарий Бе считали что Французы будут сильны. Но всё рушится прямо на глазах, первым ушёл Фуркад, потом Дистье, Гигона и Кентен регрессируют. Молодые Буржуа Републик, Эмильен Клод , Перия Ботоне потерялись. В корабле бунт, пожар и тонет.
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Татьяна Довженко
Ответ Doctor V
Нет там никакой врачебной тайны, ибо нет врачебного диагноза, который мог быть раскрыт.
ну вот он его и озвучил.
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Doctor V
Нет там никакой врачебной тайны, ибо нет врачебного диагноза, который мог быть раскрыт.
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