Жаклен ответил тренеру на слова о депрессии: «Утверждать, что у кого-то депрессия, должен врач. Публичное заявление – это раскрытие врачебной тайны»

Французский биатлонист Эмильен Жаклен ответил на слова тренера о своей депрессии.

«Здесь речь о болезни. Надо сказать вслух – это депрессия», – ранее заявил тренер сборной Франции Венсан Виттоз, говоря о Жаклене.

«Утверждать, что у кого-то депрессия или болезнь, должен врач. Публичное заявление об этом без согласия человека является раскрытием врачебной тайны.

Депрессия – это важная, сложная тема. Использовать ее для объяснения проблем в выступлениях – нелепо.

Это не делает чести тем, кто тыкает пальцем в людей, страдающих от этого, и сваливает все в одну кучу.

Возможно, такая бестактность связана с чрезмерной эмоциональностью, но тема слишком важна, чтобы игнорировать ее», – сказал Жаклен.

Венсан Виттоз: «У наших лидеров негативная динамика: Жаклен страдает депрессией, а Фийон-Майе не слушал предупреждения, что год будет трудным»