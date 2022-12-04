Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бо лидирует в зачете гонок преследования в Кубке мира сезона-2022/23.

Кубок мира по биатлону

Зачет гонок преследования

Мужчины

После 1 гонки из 6

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 90

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 75

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 60

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 50

5. Роман Реес (Германия) – 45

6. Йеспер Нелин (Швеция) – 40

7. Фабьен Клод (Франция) – 36

8. Давид Цобель (Германия) – 34

9. Тарьей Бо (Норвегия) – 32

10. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 31

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