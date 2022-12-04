Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо лидирует в зачете гонок преследования в Кубке мира сезона-2022/23.

мира по биатлону

Зачет гонок преследования

Мужчины

После 1 гонки из 6

1. (Норвегия) – 90

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 75

3. (Франция) – 60

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 50

5. Роман Реес (Германия) – 45

6. Йеспер Нелин (Швеция) – 40

7. Фабьен Клод (Франция) – 36

8. Давид Цобель (Германия) – 34

9. (Норвегия) – 32

10. -Майе (Франция) – 31