Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо лидирует в зачете гонок преследования в Кубке мира сезона-2022/23.
Кубок мира по биатлону
Зачет гонок преследования
Мужчины
После 1 гонки из 6
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 90
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 75
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 60
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 50
5. Роман Реес (Германия) – 45
6. Йеспер Нелин (Швеция) – 40
7. Фабьен Клод (Франция) – 36
8. Давид Цобель (Германия) – 34
9. Тарьей Бо (Норвегия) – 32
10. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 31
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