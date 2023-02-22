«Отступаю, чтобы прыгнуть выше. Продолжение будет красивее». Жаклен не выступит на оставшихся этапах Кубка мира

Четырехкратный чемпион мира француз сообщил, что пропустит оставшиеся этапы Кубка мира в Нове-Место, Эстерсунде и Холменколлене.

Ранее сообщалось, что биатлонист может досрочно завершить сезон из-за усталости и выгорания.

«Бак пуст, и я с грустью, но и с умиротворением объявляю, что не буду продолжать сезон и, следовательно, не выступлю на следующих трех этапах Кубка мира.

Последние годы/месяцы были очень напряженными, и я действительно не уделял достаточно времени тому, чтобы отключаться и прислушиваться к себе.

Большое спасибо моим партнерам за доброту и поддержку в течение последних нескольких недель. Я отступаю, чтобы прыгнуть выше, а продолжение будет только красивее», – написал Жаклен.