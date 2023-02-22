«Отступаю, чтобы прыгнуть выше. Продолжение будет красивее». Жаклен не выступит на оставшихся этапах Кубка мира

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции Эмильен Жаклен Биатлон

Четырехкратный чемпион мира француз Эмильен Жаклен сообщил, что пропустит оставшиеся этапы Кубка мира в Нове-Место, Эстерсунде и Холменколлене.

Ранее сообщалось, что биатлонист может досрочно завершить сезон из-за усталости и выгорания. 

«Бак пуст, и я с грустью, но и с умиротворением объявляю, что не буду продолжать сезон и, следовательно, не выступлю на следующих трех этапах Кубка мира.

Последние годы/месяцы были очень напряженными, и я действительно не уделял достаточно времени тому, чтобы отключаться и прислушиваться к себе.

Большое спасибо моим партнерам за доброту и поддержку в течение последних нескольких недель. Я отступаю, чтобы прыгнуть выше, а продолжение будет только красивее», – написал Жаклен.

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5 комментариев

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Wellerman
Ответ petr
За 6 сезонов на КМ одна выигранная гонка --уэээх , как норги его бояться-у Лагрейда за 3 сезона 5 побед в КМ и куча подиумов
То-то у Легрейда всего на одну победу больше в прошлом сезоне, чем у Жаклена, и всего на один подиум больше, то-то у него столько же личных золотых на ЧМ, сколько у Жаклена.
До спада Эмильен был единственный, кто бился с Легрейдом на декабрьских этапах (а Йоханнеса и свои обыграть не могут, не берём в расчёт).
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Голос Губерниева
Ответ petr
За 6 сезонов на КМ одна выигранная гонка --уэээх , как норги его бояться-у Лагрейда за 3 сезона 5 побед в КМ и куча подиумов
Вообще-то, у Легрейда больше побед.
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Ирен Ша
Ответ petr
За 6 сезонов на КМ одна выигранная гонка --уэээх , как норги его бояться-у Лагрейда за 3 сезона 5 побед в КМ и куча подиумов
Жаклен - это харизма, поэтому он важен для биатлона и его любят
+3
0
+3
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petr
Ответ Wellerman
Правильно делает. Надо отдохнуть, разобраться в себе с помощью психолога и с новыми силами вперёд, потому что сильный Жалкен - очень опасный конкурент для норвежцев.
За 6 сезонов на КМ одна выигранная гонка --уэээх , как норги его бояться-у Лагрейда за 3 сезона 5 побед в КМ и куча подиумов
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wellerman
Правильно делает. Надо отдохнуть, разобраться в себе с помощью психолога и с новыми силами вперёд, потому что сильный Жалкен - очень опасный конкурент для норвежцев.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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