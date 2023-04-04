Трифанов о слезах Бузовой в эфире с Губерниевым: «Для «Матч ТВ» ее визит – достижение. Такие конфликты – вообще счастье для аудитории»

Илья Трифанов вспомнил, как Ольга Бузова расплакалась в эфире с Дмитрием Губерниевым

– Ваша громкая история с Губерниевым – знаменитый эфир с Ольгой Бузовой. Почему она со своим опытом так поплыла?

– Опыт большой, но сколько из ее проектов были в лайве? Я просто не в курсе, «Дом-2» – это прямой эфир? У меня тоже в микст-зоне случались залеты.

– Как она вела себя в гримерке?

– Суперпозитивно. Слушала свои треки. Мы проговорили темы. Она знала, что будет включение с Димой, и предвкушала его. Звездность свою никак не проявляла.

А на эфире почему-то не справилась с ироничным вопросом и подумала, будто ее обвиняют в алкоголизме. Я и сам неловко отреагировал на ее слезы. Ольга стояла ко мне спиной, и пока она не повернулась, было непонятно – плачет она или смеется. Но они с Губерниевым, насколько я знаю, уже помирились.

– Тебе не кажется, что Бузова в роли главного гостя по ходу футбольного Евро – это так себе для канала?

– Да круто было показать, что даже для звезд шоу-бизнеса выступление сборной России по футболу – важно. И для «Матч ТВ» ее визит – достижение. У меня знакомые до сих пор спрашивают: «А что там Бузова? Как все было на самом деле?»

Такие конфликты – вообще счастье для аудитории. Вот мы ни за что не сможем примерить на себя роль Большунова или Устюгова. Мы на лыжах так бегать не умеем. А представить ситуацию, когда над тобой пошутили, и ты не нашелся с ответом, может любой. Поэтому такое всегда интересно, – сказал Трифанов.

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