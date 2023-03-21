Канчельскис – Губерниеву о словах про «Зенит» и «Матч ТВ»: «Я не сказочник Андерсен. У него плохо с памятью, похоже. Надо попить таблетки»

Теги Зенит премьер-лига Россия телевидение Андрей Канчельскис Дмитрий Губерниев Матч ТВ Чемпионат.com Футбол

Андрей Канчельскис ответил Дмитрию Губерниеву, назвавшему его дураком.

Ранее экс-игрок «Манчестер Юнайтед» заявил, что комментатор просил не критиковать «Зенит» в эфире «Матч ТВ». В ответ Губерниев сказал о Канчельскисе: «Он врун, превращается во фрика. Я работаю честно»

«Мне смешно слышать, что я выдумываю какие-то истории. Если было, значит, было. Я же не буду сочинять. Мне интересно выдумывать какие-то истории? Я же не сказочник Андерсен.

Пускай так считает. Просто сами говорят, а потом даже не помнят, что говорили. Мне неинтересно рассказывать и выдумывать истории. Я же не говорю, что мне запрещали критиковать ЦСКА и «Динамо», потому что такого не было.

Странные люди, конечно. Я этому удивляюсь. Прошло уже столько времени. Мне неинтересно, что он там рассказывает. Похоже, у Губерниева плохо с памятью. Надо попить таблетки, чтобы вспоминалось, что говорилось», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

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5 комментариев

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Кан и Баллак сидят в баре
Представьте если бы Канчельскис и Мостовой объединились и вели шоу "Мост-скис". Все бы рейтинги порвали)
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валя_стакан
Верю Канчельскису, критиковать Рио Де Жанейро там нельзя
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Burel
ну конкретно в этом случае трудно не поверить Канчельскису.
Слишком уж многие рассказывали о запрете на критику придворного проекта на госканале
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Двоечник
Пусть уж вместе тогда пьют таблетки
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Ислам Базгиев
Сампаоли аут
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-2
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