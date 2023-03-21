Канчельскис – Губерниеву о словах про «Зенит» и «Матч ТВ»: «Я не сказочник Андерсен. У него плохо с памятью, похоже. Надо попить таблетки»

ответил Дмитрию Губерниеву, назвавшему его дураком.

Ранее экс-игрок «Манчестер Юнайтед» заявил, что комментатор просил не критиковать « » в эфире « ». В ответ Губерниев сказал о Канчельскисе: «Он врун, превращается во фрика. Я работаю честно»

«Мне смешно слышать, что я выдумываю какие-то истории. Если было, значит, было. Я же не буду сочинять. Мне интересно выдумывать какие-то истории? Я же не сказочник Андерсен.

Пускай так считает. Просто сами говорят, а потом даже не помнят, что говорили. Мне неинтересно рассказывать и выдумывать истории. Я же не говорю, что мне запрещали критиковать ЦСКА и «Динамо», потому что такого не было.

Странные люди, конечно. Я этому удивляюсь. Прошло уже столько времени. Мне неинтересно, что он там рассказывает. Похоже, у Губерниева плохо с памятью. Надо попить таблетки, чтобы вспоминалось, что говорилось», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас