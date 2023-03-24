Степанова о том, чего ей не хватает на внутренних стартах: «Чтобы комментатором был не только Губерниев, но и Загитова. И пусть МакSим споет гимн лыжных болельщиков»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова рассказал, чего ей не хватает на внутрироссийских соревнованиях. 

«Есть, есть те вещи, которых мне не хватает. А пишу, потому что надеюсь начать серьезный разговор о том, чтобы это важное, лучшее взять и к нам перенести.

Во-первых, телевидение, как главный фактор, двигающий наш спорт в массы и в заголовки. Вот так, как это было сделано на «Чемпионских высотах» в Малиновке и чемпионате России в Тюмени. И чтобы комментатором был не только Дмитрий Губерниев, но и Алина Загитова с ним в паре. А почему нет? Популярности это точно добавит.

И пусть МакSим споет гимн лыжных болельщиков! Однако в реальной жизни, а не в фантазиях, у нас две трети сезона трансляций федерального телевидения вообще не было. И это, с моей точки зрения, главная досада нашего сезона.

Нет и вообще пока не проглядывается главное, из-за чего болельщики смотрят спорт: «наши против ненаших». Всех «истинных эстетов, ценителей лыжного хода Нисканена» не наберется и на одну трибуну Холменколлена или «Жемчужины Сибири». Им нужно с этим смириться и не пытаться выдать свои хотелки за голос масс.

Большинство смотрит любые соревнования, чтобы поболеть за тех, кого выбрали: россиян против норвежцев, «Реал» против «Барселоны», петербуржцев против москвичей… у нас что-то подобное стало складываться в духе «Саша против Сережи», но это пока не «Саша против Йоханнеса» и точно не «Хабиб против Конора», – написала Степанова. 

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44 комментария

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Ярик01
Пусть на лыжах ZaГи бежит, а персональные фанаты текут, и рассказывают, насколько хороша техника лыжного хода, а глупые хейтеры опять не понимают ничего ))
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layton
Позовите и правда Загитову ради рофла что-нибудь покомментировать
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Rjbson
Похоже при потере сознания после финиша, оно к ней так и не вернулось.
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Pelerin
Ответ Rygeek
"Замерзла как снеговик, но получила настоящее удовольствие от возможности пообщаться с сотнями болельщиков, особенно юных болельщиков. Спасибо, что пришли, спасибо, что дождались, спасибо, что бегаете на лыжах." Каждый думает то, что он думает, в меру своих способностей.)
Действительно ))
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irina1980
Только Загитовой и не хватает для полного счастья!
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Dinamik1
Она чуточку ошиблась не вместе а вместо губерниева.
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Евгений Игнатович
Ответ Savarona25
Степанова опять все перепутала. Соревнования смотрят не по принципу «наши против ненаших», а с учетом статуса этих самых соревнования и уровня участников. А придавать доп. идеологический статус в спорте борьбе с "ненашими" - так это во временя СССР уже было. Истеричные вопли комментаторов до сих пор в ушах звучат.
Гу, во времена СССР не было. Не врите.
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expertmer2020
Первенство Бани можно смотреть - если все будут голые.
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Афанасия
Какой же жуткий слог у дамы! Ну просто невозможно.
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GullitRuud
начнем с малого ) пока что далеко не все регионы могут форму красивую пошить своим командам , тем более уместно на эстафетах . у комментаторов обязательно нужна ротация , но загитова )))))))) тут вы чего-то загнули она же ни бе ни ме не в состоянии сказать .(
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expertmer2020
Понравилось, как Носкова выстелила в ногу ФЛГР - громко и метко.
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Евгений Соболев
Точно кто то из АПэшки тексты пишет...
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Rygeek
Ответ Pelerin
"Всех «истинных эстетов, ценителей лыжного хода Нисканена» не наберется и на одну трибуну Холменколлена или «Жемчужины Сибири». Им нужно с этим смириться и не пытаться выдать свои хотелки за голос масс" Лыжница, не любящая лыжи и их болельщиков... и такое бывает (
"Замерзла как снеговик, но получила настоящее удовольствие от возможности пообщаться с сотнями болельщиков, особенно юных болельщиков. Спасибо, что пришли, спасибо, что дождались, спасибо, что бегаете на лыжах."
Каждый думает то, что он думает, в меру своих способностей.)
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Александр Крольков
Трольчатина левел ван хандрид.
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Dani_Alves92
Да чего уж там давай Загитову сразу на лыжи поставим
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expertmer2020
Соглашусь, важен рейтинг на ЧМ и ОИ - наш народ как-то подтягивается.
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Владислав Романов
и чтоб Вяльбе лыжи ей смазывала перед гонкой 😁
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Александра Стенмарк
Ну такое хорошее настроение было с утра, и надо же было опять прочитать Веронику Степанову! Ника! Ну нет у Вас писательского таланта! Ну не можете Вы ухватить саму суть вопроса, раскрыть тему и обозначить емко и кратко самое главное. Такое чувство, что Вы слушаете высказывания разных людей и валите все в одну ’тарелку’, в результате получается каша из разных тем и высказываний. Нравится журналистика, видите себя спортивным чиновником - учитесь. А пока у Вас лучше получается бегать, раскройтесь как лыжница, спортсменка, и попутно учитесь журналистике. А Вы выдаете посты с уверенностью, что Вы профессионал, это абсолютно не так! Складывается , что главное - ’пролезть’, а вот профессионально кратко и грамотно высказать свои мысли - это не главное.
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Madcomposer
То есть она хочет вместо лыжных гонок что-то типа митингов в Лужниках, я так понял)
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brig_Mercury
Я бы начал хотя с тёплых туалетов на российсих стартах и хотя бы минимального удобства для местного зрителя, который создаёт картинку на ТВ, как полный стадион болельщиков во время футбола. А то жидкие случайные зрители на трассе и стадионе отпугивают и от ТВ просмотра.
Понятное дело, что всё это мелочи, по сравнению с Загитовой и Максим, которых возжелал папик Степановой.
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Сергей Орлов
Глупая женщина. Не новость.
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papadok
Чаще бывает, наверное, наоборот, на раскрученный вид спорта подтягиваются медийные фигуры. Рейтинги тех гонок, которые показывали в этом году кто- нибудь видел?
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expertmer2020
Мы болеем за интересных спортсменов из любой страны: Рыбакина, Шиффрин, Шистад, Экхофф, Херрман, Диггинс, Акатьева,,,,,,,,,,,,,,
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nemishiko
Ответ Россия будет свободной
Вяльбе этого ей не простит - и прогонит в биатлон
И заставит дать ей рогатку вместо винтовки)))
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Alexandr Tarakanoff
По её логике лыжи надо смотреть максимум минуты 3-4 в конце. Ну или только спринты. Чушь какая-то.
Ну а так канеш надо разбавлять унылого фина. В комментаторскую Губерниева, Загитову, Черданцева и Понасенкова. Голос на стадионе Дацик. Интервью у победителей берёт Сигал в кимоно и с саблей. А души отстающих забирает Шан-Цунг. Вот это чемпионские высоты. Норвежцы сами к нам побегут участвовать, а мы их показательно не примем.
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