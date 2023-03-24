Степанова о том, чего ей не хватает на внутренних стартах: «Чтобы комментатором был не только Губерниев, но и Загитова. И пусть МакSим споет гимн лыжных болельщиков»

Лыжница Вероника Степанова рассказал, чего ей не хватает на внутрироссийских соревнованиях.

«Есть, есть те вещи, которых мне не хватает. А пишу, потому что надеюсь начать серьезный разговор о том, чтобы это важное, лучшее взять и к нам перенести.

Во-первых, телевидение, как главный фактор, двигающий наш спорт в массы и в заголовки. Вот так, как это было сделано на «Чемпионских высотах» в Малиновке и чемпионате России в Тюмени. И чтобы комментатором был не только Дмитрий Губерниев, но и Алина Загитова с ним в паре. А почему нет? Популярности это точно добавит.

И пусть МакSим споет гимн лыжных болельщиков! Однако в реальной жизни, а не в фантазиях, у нас две трети сезона трансляций федерального телевидения вообще не было. И это, с моей точки зрения, главная досада нашего сезона.

Нет и вообще пока не проглядывается главное, из-за чего болельщики смотрят спорт: «наши против ненаших». Всех «истинных эстетов, ценителей лыжного хода Нисканена» не наберется и на одну трибуну Холменколлена или «Жемчужины Сибири». Им нужно с этим смириться и не пытаться выдать свои хотелки за голос масс.

Большинство смотрит любые соревнования, чтобы поболеть за тех, кого выбрали: россиян против норвежцев, «Реал» против «Барселоны», петербуржцев против москвичей… у нас что-то подобное стало складываться в духе «Саша против Сережи», но это пока не «Саша против Йоханнеса» и точно не «Хабиб против Конора», – написала Степанова.